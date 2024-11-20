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角川大漲逾18% 傳Sony洽談收購

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
《艾爾登法環》開發商FromSoftware是角川「鎮社之寶」。美聯社
《艾爾登法環》開發商FromSoftware是角川「鎮社之寶」。美聯社

繼前一日飆漲23%後，出版集團角川周三在東京交易股價交易再漲超過18%，Sony據報導正洽談收購這個橫跨出版、動畫和遊戲的公司。

角川是熱門遊戲《艾爾登法環》開發商FromSoftware最大股東。遊戲界「The Game Awards（TGA）」日前公布2024年入圍名單，《艾爾登法環》和《黑神話：悟空》雙雙入圍。

角川發言人說：「目前尚無任何決定，我們也未公告消息。」

Sony也是FromSoftware股東之一。Asymmetric Advisors策略師Amir Anvarzadeh認為，Sony無疑會想收購FromSoftware，這一直是角川「鎮社之寶」，「這是一家優質的遊戲工作室，我一直認為應該被其他第三方收購」。角川今年還推出《艾爾登法環》系列漫畫系列，由一位獲獎藝術家創作並發布。

負責《艾爾登法環》海外銷售和行銷的遊戲發行商萬代南夢宮周二股價下跌3.8%，週三再跌2.1%。

若能順利成交，Sony 將強化涵蓋遊戲、電影、音樂和動畫的娛樂版圖。

Kantan Games顧問公司的創辦人Serkan Toto說：「如果Sony想在這些市場中成為大玩家，就需要強大的資源，因此相中角川。」

Sony旗下已有動畫串流服務Crunchyroll和動畫公司Aniplex，Aniplex 因製作《鬼滅之刃》動畫享有盛譽。

Jefferies分析師Atul Goyal發布報告說：「增加角川的動畫策劃/製作能力將增強（Aniplex）內容。」「此外，角川通過出版事業創造自己的知識產權，這將藉由增加原創IP來強化Aniplex。」

動畫 藝術家 音樂

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