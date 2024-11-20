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日本小七創辦家族拚年底前自行收購下市 股價大漲10%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本小七母公司創辦人家族發動融資併購，希望今年底前完成，讓公司下市。路透
日本小七母公司創辦人家族發動融資併購，希望今年底前完成，讓公司下市。路透

日本便利商店龍頭7-Eleven母公司 Seven & i 今（20）日在東京股市早盤股價一度大漲10%，因為日本媒體NHK報導，Seven & i 創辦人伊藤家族準備在今年年底以前，完成管理層收購（MBO），讓公司私有化並下市。

NHK引述未具名知情人士說，由伊藤家族和其他出資夥伴共同成立的特殊目的公司，現正努力進行收購 Seven & i 整間公司，目標要自大型銀行集團和美國金融機構籌資逾8兆日圓（517億美元）。

分析師Travis Lundy在報告中指出，比起先前提出想要併購日本小七母公司的Alimentation Couche-Tard，伊藤家族發動的收購時間短很多，伊藤家族也沒有其他事業可能招致不利於消費者的行為。

彭博資訊先前已有報導，指Seven & i 計劃以管理層收購方式，將公司下市。收購資金來源除了創辦人伊藤家族，還有伊藤忠商社、日本大型銀行集團，交易總金額約9兆日圓。

消息人士說，如果Alimentation Couche-Tard更加積極因應伊藤家族的管理層收購，而提出公開收購，任何的可能的方案都會提供給股東做為選項。

NHK 日本 美國

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