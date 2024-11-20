日本10月出口成長3.1% 優於預期
日本10月出口成長超出預期，儘管重要海外市場不確定性增加，全球需求大致保持穩定，
日本財務省公布，10月出口較去年同期成長3.1%，優於經濟專家原估的1%，在9月出現10個月來首次下滑後回升。進口上揚0.4%，經濟專家原以為會衰減下降1.9%。貿易逆差從2,941億日圓擴大至4,612億日圓（29.8億美元）。
出口成長超出預期，令人看好日本經濟在貿易的支持下保持復甦軌道。儘管日本的國內生產毛額（GDP）截至9月一季中連續二季成長，但由於淨出口拖累整體結果，成長速度放緩。
10月對中國大陸出口較去年同期成長1.5%，對美國出口減少6.2%，對歐盟減少11.3%，對亞洲成長7.6%。
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