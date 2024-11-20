日本10月出口成長3.1% 優於預期

原本是日本政府的德政，卻搞到天怒人怨，不僅民眾沒得利，中小企業的人事成本支出增加不說，還陷入人力荒，於是要求調高配偶免稅額的聲浪就此出現，還順帶出現106萬之壁（撫養親屬健保免費額度）、130萬之壁（配偶撫養特別扣除額）等問題，都出現調整的討論。

2024-11-20 09:31