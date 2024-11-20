微軟Ignite大會發表結合現有AI工具 還推出雲端專用PC

微軟周二在芝加哥舉行一年一度的Ignite大會發表多項新產品和工具，在人工智慧（AI）模型進展可能停滯的疑慮下，正積極就現用AI新的應用方式。

微軟執行長納德拉在主題演講上，一開始時便提到AI模型大幅成長出現放緩的疑慮。「就在過去幾周，出現了許多討論：我們是否已經達到了擴展法則（scaling laws）的極限？其實，持有一些懷疑態度和討論是好的，因為我認為這會激勵更多的創新。」

在活動中，微軟展示Microsoft 365 Copilot的一系列新功能，從Office的新功能到可以自主行動的AI助理。還有一個可分析在AI方面的支出可帶來的投資回報的功能，這些新功能都有助於微軟用戶找到目前AI模型的有效用途。

另外，微軟也發表一款專為Windows 365雲端服務設計的個人電腦（PC），這款無風扇、輕巧的迷你主機，專為企業使用者打造，將所有運算工作轉移到雲端。

Windows 365 Cloud Link目前在美國、加拿大和其他少數國家有限使用，新產品將於4月將以349美元的售價銷售。

微軟多年來未能靠 Surface系列產品躋身頂級電腦製造商，如今有意在既有的硬體產品中另闢蹊徑。據估計，微軟第2季裝置營收衰減11%至12億美元，整體市場PC出貨量則成長了約2%。

這款產品簡單又安全。採用名為 Windows CPC的作業系統，主機本身沒有應用程式或本機帳戶，但有無法解除的應用程式管制政策。CPC會在背景中自動下載更新並在夜間安裝。

新電腦搭載英特爾晶片，配備8GB記憶體和64GB儲存空間，重量不到一磅，大小如同冰上曲棍球餅，可以放置在桌面上，也可以置於電腦顯示器的後方。

微軟公司也推出協助雲端客戶建立並部署人工智慧應用功能的新工具，Azure AI Foundry 讓不同的AI大型語言模型之間切換更容易。

此外，微軟也發表為資料中心設計兩款基礎設施晶片，有利加速AI運算並提高資料安全性。一款名為Azure Integrated HSM的安全晶片；另一款是資料處理器（DPU），可將伺服器的多個元件整合到一個專注於雲端儲存資料的單一晶片中。