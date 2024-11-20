快訊

快搶！iPad mini 7蘋果官網突襲開賣 網曝這平台還加碼贈品掀果粉跳槽

「我當然敢辦她」！勞長何佩珊承諾本周完成懲處謝宜容 移送監院檢調

12強複賽明開打 日媒分析3隊戰力：中華隊投手強、打者警戒陳傑憲

微策略的市值突破1,000億美元 因比特幣又創新高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球持有比特幣最多的企業微策略（MicroStrategy）市值突破1,000億美元。圖為董事長賽勒。路透
全球持有比特幣最多的企業微策略（MicroStrategy）市值突破1,000億美元。圖為董事長賽勒。路透

全球持有比特幣最多的企業微策略（MicroStrategy）市值突破1,000億美元，因比特幣價格再創新高。

微策略的股價周二暴漲11.2%至430.54美元，繼續其自11月5日美國大選以來股價幾乎翻倍的漲勢。該公司今年累計飆升約七倍，因持有大量比特幣而成為大贏家。

比特幣19日勁揚2.8%至94,000美元左右，逼近100,000美元。由於投資人認為川普對加密貨幣友善，比特幣自他  當選總統以來躍升35%。

根據在外流通股計算，微策略現在的市值是960億美元，高於周一收盤時的大約860億美元。但如果以其周一在8-K表格裡披露的、包括為了滿足可轉換債而增發新股後的完全稀釋股數2.563億股來算，市值已是1,100億美元。微策略是非標普500指數成分股的最大型公司之一。

董事長兼控股股東賽勒（Michael Saylor）表示，「微策略的做法是擁抱波動性，擁抱一種跑贏標普的資產。」

大約有九位分析師追蹤該股，都推薦買進。但Europac.com的首席經濟學家Peter Schiff在X發文質疑說：「微策略股價愈高，賽勒能賣出的股票就愈多。他賣出的股票愈多，可以買入的比特幣也愈多。他買進愈多比特幣，比特幣價格就漲得愈高。而當比特幣上漲，微策略股價也攀高。這一切會在什麼時候告終？」

投資人現在其實是為該公司持有的每枚比特幣支付大約30萬美元，比比特幣市價高出一大截。這凸顯了風險。該公司股價在2023年底時與比特幣價格大致持平。如果溢價收斂，微策略的股價將落後於比特幣。

標普 比特幣 美國大選

延伸閱讀

NVIDIA 財報將揭露…台積電開高5元 台股早盤漲逾百點

沒跟到加密貨幣漲幅該傷心？ 切老：「錯過」是投資裡正常不過的過程…不可能看懂所有項目

比特幣行情瘋漲不停歇 首破90,000美元 歷來僅見

川普2度入主白宮！專家點名「3大產業型ETF」將受惠：除00909以外還有4檔

相關新聞

日本年收入「103萬之壁」稅收減免引爆朝野角力

原本是日本政府的德政，卻搞到天怒人怨，不僅民眾沒得利，中小企業的人事成本支出增加不說，還陷入人力荒，於是要求調高配偶免稅額的聲浪就此出現，還順帶出現106萬之壁（撫養親屬健保免費額度）、130萬之壁（配偶撫養特別扣除額）等問題，都出現調整的討論。

日本小七創辦家族拚年底前自行收購下市 股價大漲10%

日本便利商店龍頭7-Eleven母公司 Seven & i 今（20）日在東京股市早盤股價一度大漲10%，因為日本媒體N...

微軟Ignite大會發表結合現有AI工具 還推出雲端專用PC

微軟周二在芝加哥舉行一年一度的Ignite大會發表多項新產品和工具，在人工智慧（AI）模型進展可能停滯的疑慮下，正積極就...

微策略的市值突破1,000億美元 因比特幣又創新高

全球持有比特幣最多的企業微策略（MicroStrategy）市值突破1,000億美元，因比特幣價格再創新高。

輝達明天公布財報 市場押注股價將大漲或大跌超過8%

隨著輝達（Nvidia）將在台灣時間周四清晨公布財報，選擇權交易人士為正為輝達公司市值上下波動近3,000億美元做準備。

風水輪流轉？ 歐盟推出新規強制陸企技術轉讓

繼上月確定對大陸進口電動車課徵最高45%關稅後，歐盟計畫強制大陸企業向歐企轉讓智慧財產，以換取歐盟的補貼。此舉不僅呼應以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。