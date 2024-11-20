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輝達明天公布財報 市場押注股價將大漲或大跌超過8%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達位於加州 Santa Clara辦公大樓外的招牌。美聯社
輝達位於加州 Santa Clara辦公大樓外的招牌。美聯社

隨著輝達（Nvidia）將在台灣時間周四清晨公布財報，選擇權交易人士為正為輝達公司市值上下波動近3,000億美元做準備。

根據選擇權分析服務業者ORATS的數據，輝達的選擇權交易情況意味著財報公布後，股價可能大漲或大跌8.5%。

這也符合過去12季以來，輝達歷次公布財報後的股價漲跌變動幅度。但由於輝達的市值已經膨脹至3.44兆美元，預料市值波動規模也會達到歷來最大，大約是2,920億美元。這樣的規模，比標普500指數約95%成分企業的各家市值規模還要大。

輝達股價在財報公布後的變動幅度通常不會達到市場的預期。不過ORATS創辦人安柏森表示，如果出現比預期更大的變動，那大多是上漲的。他說，在過去12季的財報，有五次股價變動超出市場預期，這五次全是上漲。

海納國際集團策略師雅各布森在周一的報告中表示，交易人士認為輝達在財報後大漲的可能性，略高於大跌的可能性。

在過去八季，輝達的營收超出了華爾街的高預期。但由於分析師預期成長速度將放緩，輝達如何克服出貨延後和供應鏈問題，可能會是影響股價的一大重要因素。

根據LSEG彙編的數據，市場預期輝達上季營收激增82.8%至331.3億美元。

輝達股價19日收盤大漲4.9%至每股147美元，今年來大漲近200%，依然是標普500指數中的大飆股。

指數 標普 華爾街

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