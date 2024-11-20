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高通：向非智慧手機晶片領域拓展 五年內年營收能增220億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
高通預計，非智慧手機晶片的營收將在2029年前增加220億美元。路透
高通預計，非智慧手機晶片的營收將在2029年前增加220億美元。路透

全球最大智慧手機處理器銷售商高通（Qualcomm）周二在紐約舉行的投資人活動上，披露2029年度的營收目標表示，到2029財政年度，打進諸如筆記型電腦、汽車、智慧手機以外產品的新市場，每年料能額外帶來220億美元營收，遠較去年度大幅成長。該公司還表示。對於即將上任的川普新政府抱持「正面」態度，並不擔心提議對中國大陸課徵的關稅，會打擊到它在當地的業務。高通有近半營收來自中國。

自從高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）2021年上任後，便致力擴大智慧手機以外的業務，努力讓產品多元化，包括為汽車儀表板和駕駛輔助系統提供晶片，並與微軟和一些PC製造商合作，在筆記型電腦市場與英特爾和超微競爭。他估計，到2030年，高通的市場商機總值將高達9,000億美元。

蘋果正開發自己的數據機晶片，但高通認為新的產品類別將能抵消對蘋果的銷售損失。

高通預計，到2029年度，汽車晶片的年度營收將達到80億美元，而物聯網（IoT）類別，包括個人電腦、工業機械、虛擬實境裝置和其他設備，則能額外產生140億美元。

在剛公布的2024年度，高通的物聯網營收下滑至54億美元，遠低於它在2021年投資人活動上的預測。高通業務目前仍高度集中於智慧手機領域，在最近一個財年度的399.6億美元營收中，蘋果、三星電子和小米占了一半以上。

進行到與分析師的問答環節時，負責技術授權業務的羅傑斯（Alex Rogers）表示，總部在加州聖地牙哥的高通與前任川普政府「關係很好」，川普曾阻止競爭對手博通（Broadcom） 對高通的敵意收購。他提到川普提名的財長盧特尼克時說，期望未來也能有良好的關係。

艾蒙回覆另一位分析師的問題說，他並未預見在中國大陸競爭業務會發生問題。中國大陸占高通上年度近400億美元營收的46%。由於川普建議對大陸商品課徵60%的關稅，經濟學家認為大陸也可能對美國商品徵報復性關稅。但艾蒙說，陸企還正買高通的汽車晶片，而上一輪川普對中國大陸商品徵關稅並未傷及高通。

川普 物聯網

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