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油價小漲、金價攀一周高點 俄烏戰爭緊繃引避險買盤

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
現貨金價創11月11日以來最高水準。路透
現貨金價創11月11日以來最高水準。路透

國際油價周二（19日）小幅收高，因俄烏戰爭有升級跡象，但挪威Johan Sverdrup油田部分恢復生產，限制了油價漲幅；黃金也在避險需求推動下連續第二天上漲，攀升至一周高點。

油價小幅上漲

布蘭特原油1月期貨小漲1美分，收在每桶73.31美元；西德州原油12月期貨上漲23美分，漲幅0.3%，收在每桶69.39美元。

莫斯科表示，烏克蘭周二首次使用美國ATACMS導彈襲擊俄羅斯領土。俄羅斯外長拉夫羅夫表示，這次襲擊是西方國家的升級行為。俄羅斯總統普亭降低了可能發動使用核武器的門檻。

Fujitomi Securities分析師Toshitaka Tazawa說，「事態升級後，投資人對俄烏戰爭的走向持謹慎態度」。

此外，國際原子能機構表示，伊朗已同意停止生產接近核武器所需水準的濃縮鈾，這代表伊朗可能準備好解決與西方在其核問題上的僵局。

市場觀察人士指出，有跡象顯示第一大原油進口國中國的原油採購量增加。StoneX能源分析師Alex Hodes援引船隻追蹤機構Kpler的數據指出，中國11月的原油進口量有望達到或接近歷史最高水準。

今年迄今為止，中國疲軟的進口量嚴重拖累了油價，使布蘭特原油期貨價格從4月每桶92美元的高點下跌了20%。中國10月的原油進口量連續第六個月月比下滑。

挪威Equinor公司恢復了北海Johan Sverdrup油田的部分生產，這限制了油價的升勢。該油田是西歐最大的油田，此前一天，該油田停電導致油價飆升3%。

金價創一周新高 

現貨金價漲0.78%至每盎司2,632.08美元，創11月11日以來最高水準。美國黃金期貨收高0.6%，報每英兩2,631美元。

周一，黃金跳漲2%，創8月中旬以來最大單日漲幅，並從上周觸及的兩個月低點大幅反彈。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「我們認為，在烏克蘭首次對俄羅斯領土發動遠程導彈襲擊後，隔夜有關俄羅斯改變核原則的報導導致了一些避險資金流入黃金。」

其他金屬方面，現貨白銀上漲0.1%，至31.17美元，盤初創下一周新高。白金漲0.5%，至971.66美元。鈀金上漲2.8%，至1,032.99美元，在周一上漲超過5%後觸及近兩周高點。

俄羅斯 油價 黃金

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