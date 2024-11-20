歐盟碳市場年報：2023年碳交易收入近1.5兆元

據歐盟執委會最新碳市場報告，歐盟碳排放交易系統（ETS）去年收入436億歐元（約新台幣1.5兆元），平均拍賣碳價每噸83.6歐元，並帶來碳排放年減16.5%的效益。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天發布歐盟碳排放交易系統（ Emissions TradingSystem，ETS）2023年度統計數據。該系統在歐盟27國及冰島、挪威、列支敦士登運作，2020年起並與瑞士碳市場連結交易。

執委會指出，自2005年歐盟ETS啟動以來，累計碳排放憑證拍賣收入已超過2000億歐元（約新台幣6.8兆元）。該機制的設計是以總量管制為原則，對不同產業設定二氧化碳排放上限，並發放配額，讓碳排未超量的企業可拍賣多的配額給排放過量的企業。目前納入ETS的產業約占歐盟整體40%碳排量。

據執委會報告，2023年歐盟ETS拍賣最高價出現在2月的每公噸二氧化碳當量（tCO2e）96.33歐元，最低是12月的每噸66.49歐元，反映去年下半年的跌價趨勢；全年均價83.6歐元，高於2022年的80.18歐元。

歐盟碳交易為全球最成熟市場，價格變化為國際觀察指標。台灣碳定價則在10月由環境部召開審議會決議，初期一般費率為每噸新台幣300元，約僅8.75歐元。

歐盟報告指出，今年上半年ETS拍賣價落在每噸49.5～75.35歐元的區間。

歐盟ETS交易價格預期將受到2026年歐盟對進口產品實施「碳邊境調整機制」（CBAM）的影響，該機制要求超過歐盟排碳標準的產品進口商，需繳交與ETS拍賣價相當的費用。

CBAM第一階段涵蓋水泥、鋁、化肥等產業，歐盟原先發給這類境內產業的排碳配額也將隨之在2026年取消，以使境內境外相同產品負擔公平的排碳成本，因此屆時市場配額減少也可能推升價格。CBAM涉及產業約占2021-2025年歐盟發放配額的54%。

據歐盟碳市場年報評估，涵蓋在ETS內的產業減碳成效顯著，尤其發電和暖氣供應帶來的碳排放量在2023年較2022年減少了24%，主要是因為再生能源產量增加所致。高耗能工業的碳排量則年減7.5%。

至於歐盟ETS收入的分配，執委會在報告裡指出，2023年的436億歐元總收入中，有330億歐元直接進入歐盟成員國的國庫，其餘多數交給執委會旗下用於補助創新研發或綠能轉型的基金。