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美元回落 日圓和瑞郎收斂戰爭避險升勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周二持平於154.66，之前一度上漲0.9%。路透
日圓兌美元周二持平於154.66，之前一度上漲0.9%。路透

美元周二回落，日圓在紐約時段午後回吐漲幅，原本一度受到避險需求的提振。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY） 跌不到0.1%至106.206。

堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德周二演講時說，「雖然現在是時候開始降低貨幣政策的限制性，但利率再降多少或最終可能穩定在哪裡尚有待觀察」。

日圓和瑞士法郎等避險貨幣一度走高，因為烏克蘭使用美國飛彈對俄羅斯領土發起攻擊，而莫斯科則擴大了有關可能使用核武器的指導方針。

日圓兌美元持平於154.66，之前一度上漲0.9%。美元兌瑞郎持平，報0.8827，之前一度升值0.3%

Monex的外匯交易員Helen Given表示，「普亭可能動用核武的言論已經有一段時間了，而採取這種行動的可能性仍然很低」。

美元兌加幣貶值0.3%，至1.3970。加拿大通膨加速，快於預期，可能會阻止決策者下個月連續二度降息50個基點。

核武 貨幣 避險

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