台積電ADR漲1.2% 連續二日上漲
台積電ADR周二（19日）上漲1.2%，收在189.67美元，較台北交易溢價18.2%。科技股拉抬下，那斯達克綜合指數周二上漲超過1%，標準普爾500指數也收高，輝達（NVIDIA）周三盤後公布財報前大漲。
那斯達克綜合指數上漲195.66點，漲幅1%，收在18,987.47點。標準普爾500指數上漲23.36點，漲幅0.4%，收在5,916.98點。道瓊工業指數下跌120.66點，跌幅0.3%，收於43,268.94點。
在輝達大漲4.9%帶動下，費城半導體指數上漲0.6%。
台灣加權股價指數昨天大漲302.26點，收在22,848.80點。台積電（2330）漲1.5%收在1,040.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 159.71 +0.82 154.50 3.37
中華電 CHT 123.23 +0.48 123.50 -0.22
台積電 TSM 1,228.91 +1.17 1,040.00 18.16
聯電 UMC 45.22 +0.58 45.20 0.05
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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