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標普500指數擺脫戰爭焦慮收漲 NVIDIA率科技股上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
策略師表示，選擇權交易顯示，輝達周三財報將是今年最後的重頭戲，比聯準會（Fed）12月開會議還重要。路透
策略師表示，選擇權交易顯示，輝達周三財報將是今年最後的重頭戲，比聯準會（Fed）12月開會議還重要。路透

科技股拉抬下，那斯達克綜合指數周二上漲超過1%，標準普爾500指數也收高，輝達（NVIDIA）在周三盤後公布財報前大漲。

那斯達克綜合指數上漲195.66點，漲幅1%，收在18,987.47點。標準普爾500指數上漲23.36點，漲幅0.4%，收在5,916.98點。道瓊工業指數下跌120.66點，跌幅0.3%，收於43,268.94點。

在輝達大漲4.9%帶動下，費城半導體指數上漲0.6%，台積電ADR漲1.2%。

巴克萊策略師表示，選擇權交易顯示，輝達周三財報是今年最後的重頭戲，比聯準會（Fed）12月開會議還重要。

美股早盤一度下跌，因烏克蘭首次使用美國飛彈攻擊俄羅斯，俄羅斯總統普亭宣布降低使用核武門檻。俄羅斯外交部長拉夫羅夫後來表示，莫斯科將盡一切可能防止核戰，美股因此收斂跌幅。

Univest Wealth旗下Girard的投資長 Timothy Chubb 說：「今天最大的重點是對烏克蘭局勢的謹慎。大多數投資人選擇向大型科技股避險，這在輝達即將公布財報前有些令人驚訝，但這些股票具有高度流動性。」

Pallas Capital Advisors的Gaurav Mallik認為，地緣政治方面的不確定性確實會引發波動。至於輝達的業績，他預計會很強勁，理由是大型科技公司的資本支出，以及他認為該公司的晶片仍然「沒有明確的替代品」。

Laffer Tengler Investments的Nancy Tengler表示，「股票交易最終取決於業績，而業績一直很好。財報發布前不建議進場，但如果輝達遭到拋售，建議進場。」

輝達帶動人工智慧相關的股票上漲。其他大型科技股也上漲，包括亞馬遜。

沃爾瑪上漲3%，收在歷史新高86.60美元，這家零售商連續三度調高年度銷售和獲利預測。

美超微電腦（Super Micro Computer）狂漲31.2%，這家AI伺服器製造商任命BDO USA為會計師，並表示已向那斯達克提交計畫以避免下市。

Netflix上漲2.9%至871.32美元，再創歷史新高，此前這家串流媒體公司表示，有1.08億人觀看了傑克·保羅與麥克·泰森之間的拳擊比賽。

俄羅斯 指數 科技股

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