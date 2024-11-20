IMF：川普報復性關稅 恐傷亞洲

美國總統當選人川普揚言要加徵關稅，國際貨幣基金（IMF）19日表示，預料亞洲仍將是全球經濟成長主要引擎，但報復性關稅可能傷害亞洲經濟前景、提高成本、打亂供應鏈。

路透報導，IMF亞太主管斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）在菲律賓宿霧的系統性風險論壇上表示，以牙還牙的報復性關稅，可能會破壞亞太地區成長前景，使供應鏈變得更長、更沒效率。

斯里尼瓦桑發言之際，正值各界憂慮川普打算對中國大陸商品加徵60%關稅，並對其他進口品開徵至少10%關稅。

IMF在10月公布的世界經濟展望（WEO）報告中預測，今明兩年全球經濟成長率均為3.2%，IMF對亞洲較為樂觀，估計今年經濟成長4.6%、明年擴張4.4%。

斯里尼瓦桑說，亞洲正經歷重要轉型期，帶來更大不確定性，包括主要貿易夥伴間貿易緊張升溫的劇烈風險。

他認為，先進經濟體面臨的不確定性及相關市場預期，可能左右亞洲的貨幣決策，進而影響全球資金流動、匯率，以及其他金融市場。

他也說，亞洲國家經濟成長展望依然堅實，通膨壓力已減輕。不過，監管程度較少的非銀行體系金融機構，扮演的角色日益吃重，如此發展可能放大負面衝擊，特別是處於風險變嚴峻的情勢下，並提高對金融穩定性造成重大影響的不確定性。