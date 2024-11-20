IMF：川普報復性關稅 恐傷亞洲

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國總統當選人川普揚言要加徵關稅，國際貨幣基金（IMF）19日表示，預料亞洲仍將是全球經濟成長主要引擎，但報復性關稅可能傷害亞洲經濟前景、提高成本、打亂供應鏈。

路透報導，IMF亞太主管斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）在菲律賓宿霧的系統性風險論壇上表示，以牙還牙的報復性關稅，可能會破壞亞太地區成長前景，使供應鏈變得更長、更沒效率。

斯里尼瓦桑發言之際，正值各界憂慮川普打算對中國大陸商品加徵60%關稅，並對其他進口品開徵至少10%關稅。

IMF在10月公布的世界經濟展望（WEO）報告中預測，今明兩年全球經濟成長率均為3.2%，IMF對亞洲較為樂觀，估計今年經濟成長4.6%、明年擴張4.4%。

斯里尼瓦桑說，亞洲正經歷重要轉型期，帶來更大不確定性，包括主要貿易夥伴間貿易緊張升溫的劇烈風險。

他認為，先進經濟體面臨的不確定性及相關市場預期，可能左右亞洲的貨幣決策，進而影響全球資金流動、匯率，以及其他金融市場。

他也說，亞洲國家經濟成長展望依然堅實，通膨壓力已減輕。不過，監管程度較少的非銀行體系金融機構，扮演的角色日益吃重，如此發展可能放大負面衝擊，特別是處於風險變嚴峻的情勢下，並提高對金融穩定性造成重大影響的不確定性。

IMF 關稅

延伸閱讀

董瑞斌：美元弱勢 對全球都不是好事

全球貨櫃輪搶櫃潮再起 歐洲線12月漲幅上看三、四成

高盛：美元走強會更久 日圓一年內看貶至159

台灣虎航大方發獎金 績效三個月+激勵金2萬

相關新聞

俄烏戰況升級嚇到市場！美股道瓊早盤跌逾300點 台積輝達逆勢揚

在傳出美國允許烏克蘭用長程飛彈攻擊俄羅斯本土之際，俄國總統普亭19日做出回應，他正式簽署相關法律，允許擴大使用核武器，等...

打破壟斷 美政府擬促谷歌出售瀏覽器

知情人士透露，美國司法部反托辣斯高層官員已決定請求法官下令Google出售旗下瀏覽器Chrome。這將是對這個科技巨人的...

IMF：川普報復性關稅 恐傷亞洲經濟

美國總統當選人川普揚言要加徵關稅，國際貨幣基金組織（IMF）十九日表示，預料亞洲仍將是全球經濟成長的主要引擎，但報復性關...

俄烏戰爭緊繃嚇到市場 避險資產應聲上漲 歐美股市走跌

在傳出美國允許烏克蘭用長程飛彈攻擊俄羅斯本土之際，俄國總統普亭19日做出回應，他正式簽署相關法律，允許擴大使用核武器，令...

美超微將補交年報 暫免下市

伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）宣布，已聘請美國第六大會計業者BDO USA，擔任新的會計稽...

全球軍備熱 軍工股飆升

亞洲的軍火製造商和海軍造船廠今年引領全球軍工類股飆升，因為投資人押注此區的業者已準備好迎接這波全球重整軍備熱潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。