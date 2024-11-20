打破壟斷 美政府擬促谷歌出售瀏覽器
知情人士透露，美國司法部反托辣斯高層官員已決定請求法官下令Google出售旗下瀏覽器Chrome。這將是對這個科技巨人的一次歷史性打擊，可能重塑線上搜尋市場和新興的AI產業。
彭博資訊引述未具名人士報導，司法部將請求曾判決Google在線上搜尋、搜尋文字廣告市場非法壟斷的法官梅塔，必要時下令Google出售Chrome瀏覽器。此外，執法人員也準備建議Google的搜尋引擎等產品，不能與安卓系統捆綁銷售。
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