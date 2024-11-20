聽新聞
0:00 / 0:00

IMF：川普報復性關稅 恐傷亞洲經濟

聯合報／ 編譯陳苓／綜合報導

美國總統當選人川普揚言要加徵關稅，國際貨幣基金組織（IMF）十九日表示，預料亞洲仍將是全球經濟成長的主要引擎，但報復性關稅可能會傷害亞洲的經濟前景、提高成本、打亂供應鏈。

路透昨報導，IMF亞太主管斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）在菲律賓宿霧的系統性風險論壇表示，以牙還牙的報復性關稅，可能會破壞亞太地區的成長前景。斯里尼瓦桑發言之際，正值各界憂慮川普打算對中國大陸商品加徵百分之六十關稅，並對其他進口品開徵至少百分之十關稅。

IMF十月公布世界經濟展望（WEO）報告預測，今、明兩年全球經濟成長率均為百分之三點二，對亞洲較樂觀，估計今年經濟成長百分之四點六、明年擴張百分之四點四。

斯里尼瓦桑說，亞洲正經歷重要的轉型期，帶來更大不確定性，包括主要貿易夥伴間貿易緊張升溫的劇烈風險。

川普 關稅

延伸閱讀

拜登准烏以美製長程飛彈攻俄 川普團隊批升高緊張情勢

席捲美國、英國體壇！魔性「川普舞」掀模仿潮 運動員嗨跟風

金融時報：中國求見川普潛在官員屢遭拒 在華府陷劣勢

菲律賓總統小馬可仕與川普通話 美防長重申共同防禦承諾

相關新聞

俄烏戰況升級嚇到市場！美股道瓊早盤跌逾300點 台積輝達逆勢揚

在傳出美國允許烏克蘭用長程飛彈攻擊俄羅斯本土之際，俄國總統普亭19日做出回應，他正式簽署相關法律，允許擴大使用核武器，等...

打破壟斷 美政府擬促谷歌出售瀏覽器

知情人士透露，美國司法部反托辣斯高層官員已決定請求法官下令Google出售旗下瀏覽器Chrome。這將是對這個科技巨人的...

IMF：川普報復性關稅 恐傷亞洲經濟

美國總統當選人川普揚言要加徵關稅，國際貨幣基金組織（IMF）十九日表示，預料亞洲仍將是全球經濟成長的主要引擎，但報復性關...

俄擬擴大使用核武器嚇到市場 歐美股市走跌、避險資產上漲

在傳出美國允許烏克蘭用長程飛彈攻擊俄羅斯本土之際，俄國總統普亭19日做出回應，簽署法律允許擴大使用核武器，令外界擔憂俄烏...

南韓現代車廠測試出意外 3名研究員昏倒窒息死亡

韓國現代汽車蔚山工廠今天在進行車輛性能測試時發生事故，導致3名研究員窒息死亡

長尾銷售學 4／挑最難攻的市場、去沒熟人的地方 速食新秀初顯身手一鳴驚人

日經TRENDY規劃「成功之鑰」系列，本文主題為「澀谷MOM’s TOUCH」(MOM’s TOUCH)暢銷的背後，韓國漢堡龍頭首次登陸日本，靠招牌和日本限定菜單，加上體驗，在競爭激烈的市場勝出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。