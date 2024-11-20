IMF：川普報復性關稅 恐傷亞洲經濟

美國總統當選人川普揚言要加徵關稅，國際貨幣基金組織（IMF）十九日表示，預料亞洲仍將是全球經濟成長的主要引擎，但報復性關稅可能會傷害亞洲的經濟前景、提高成本、打亂供應鏈。

路透昨報導，IMF亞太主管斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）在菲律賓宿霧的系統性風險論壇表示，以牙還牙的報復性關稅，可能會破壞亞太地區的成長前景。斯里尼瓦桑發言之際，正值各界憂慮川普打算對中國大陸商品加徵百分之六十關稅，並對其他進口品開徵至少百分之十關稅。

IMF十月公布世界經濟展望（WEO）報告預測，今、明兩年全球經濟成長率均為百分之三點二，對亞洲較樂觀，估計今年經濟成長百分之四點六、明年擴張百分之四點四。

斯里尼瓦桑說，亞洲正經歷重要的轉型期，帶來更大不確定性，包括主要貿易夥伴間貿易緊張升溫的劇烈風險。