OpenAI 奧特曼涉足政壇

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

舊金山市長當選人羅偉（Daniel Lurie）18日宣布，已任命OpenAI執行長奧特曼為過渡委員會的七位共同主席之一，是繼馬斯克為川普政府效力後，美國科技業領袖涉足政壇的最新一例。

路透報導，羅偉是牛仔褲品牌Levi's母公司Levi Strauss財富的繼承人，毫無從政經驗，在月初大選擊敗現任市長布里德。他說，過渡委員會將為舊金山的改革奠定基礎，「幫助我們前進，建立一個為所有市民服務的政府」。

奧特曼透過聲明回應，表示「能夠幫助我所熱愛的城市，我感到相當興奮，這裡也是OpenAI的發源地」。

美國大選過後，科技公司領導人獲邀成為政府顧問成為一種新氣象，馬斯克不久前獲美國準總統川普任命，主掌政府效率部，負責改革美國政府效能。而奧特曼入選羅偉過渡團隊成員，除推進新政府和科技業合作，也將可藉此提升自己在當地政壇的影響力。

舊金山疫後經濟復甦緩慢，藥物濫用和遊民問題日益惡化，使民眾逐漸轉向民主黨偏中間路線的政治理念。該路線主要由對現狀不滿的民眾和富有的科技業高層金主支持。

近年也有不少科技與新創公司，因舊金山的公共安全危機而相繼出走。特斯拉執行長馬斯克8月正式關閉位於該市的X總部，Salesforce執行長班紐夫也常批評舊金山的亂象。

美國大選 舊金山 馬斯克

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