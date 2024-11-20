全球軍備熱 軍工股飆升

亞洲的軍火製造商和海軍造船廠今年引領全球軍工類股飆升，因為投資人押注此區的業者已準備好迎接這波全球重整軍備熱潮。

從挪威到巴西，全球軍工類股齊步走揚，其中南韓和日本的大型軍火公司股價漲幅甚至多達三位數，躋身今年MSCI世界指數（ACWI）漲幅前20大企業。

這波軍工類股漲勢凸顯了全球安全秩序的惡化。美國在歐亞的盟友正為川普的第二任總統做好準備，將為自身的國防支付更多費用。

南韓最大軍工集團韓華航空航太公司的股價今年飆漲了兩倍，市值接近18兆韓元（約130億美元），若以美元計算，股價漲幅在MSCI世界指數中僅次於輝達（Nvidia）。

韓華已累積價值220億美元的訂單，包括出口至北約國家的榴彈砲和火箭砲。該公司第3季營業利益較去年同期成長四倍，目標是未來三年內銷往歐洲的地面武器成長一倍。

日本最大的軍火承包商三菱重工今年股價漲逾180%，市值達到7.8兆日圓（500億美元）。第二大軍工業者川崎重工股價漲100%，而噴射引擎和火箭系統的主要供應商IHI則漲逾200%，在東證指數中排名第三。