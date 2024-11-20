美超微將補交年報 暫免下市

伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）宣布，已聘請美國第六大會計業者BDO USA，擔任新的會計稽核業者，同時也向那斯達克證交所提交延遲申報年報的計畫，若那斯達克接受，年報申報期限將延至明年2月，美超微得以暫時避免下市危機。消息激勵美超微19日早盤股價飆漲近23%。

美超微在美股18日盤後表示，已經向那斯達克交易所提交一份申報10-K年報的計畫。該公司原本必須在8月交出這份年報。

此外，美超微也宣布委任美國BDO（BDO USA）擔任獨立會計稽核業者，立即生效。據Inside Public Accounting的資料，以營收計算，BDO USA是全美第六大會計稽核業者，另據彭博資訊彙編的資料，在標普500指數成分股中，只有另一家公司是BDO USA的客戶。

美超微先前的會計稽核業者是四大會計師事務所之一的安永（EY），但安永已在10月辭去被委任的稽核任務，理由是對美超微的透明度和治理抱持疑慮。

如果那斯達克交易所接受美超微的計畫，那麼新的文件申報期限將推延至明年2月。這也代表美超微股票將能繼續在那斯達克掛牌交易。

Wedbush分析師布萊森表示，找到一家稽核業者「對他們來說是一大步」，即便它並非四大會計師事務所之一，「就提出一份計畫給那斯達克而言，這是正面的一步，至少從他們的角度而言，希望有辦法提出他們的財報，並且甩開這些麻煩」。

上述消息在美股18日收盤傳出後，美超微盤後股價一度大漲逾37%，而正規交易時段收盤大漲近16%。

這是美超微幾個月來紛紛擾擾「連續劇」的最新戲碼，此前，在做空機構興登堡研究（Hindenburg）提出示警後，美超微延後提交10-K年報，而上周又宣布將延後繳交季報。美超微現在也面臨美國司法部的調查。

美超微以往也曾歷經下市後再重新上市的情況。在2019年，美超微同樣未能在期限前提交10-K年報與各份季報，股票遭到那斯達克下市，隔年又獲准重新上市，當年交出1,750萬美元罰款來和解遭美國證管會（SEC）調查一案，當時美超微並未承認或否認SEC的指控。