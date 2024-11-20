俄烏戰爭緊繃嚇到市場 避險資產應聲上漲 歐美股市走跌

在傳出美國允許烏克蘭用長程飛彈攻擊俄羅斯本土之際，俄國總統普亭19日做出回應，他正式簽署相關法律，允許擴大使用核武器，令外界擔憂俄烏戰爭升溫，引發避險買盤，美債、日圓和瑞士法郎等典型避險資產價格應聲上漲，歐美股市則走跌。

美股道瓊指數19日早盤開低走低，跌300點，標普500跌0.4%；泛歐洲Stoxx 600指數挫0.9%，吐去稍早的漲幅，朝連續第三天下跌邁進。黃金、瑞士法郎、公債等傳統避險資產全數應聲上揚，金價上漲0.9%至每英兩2,635美元，日圓兌美元匯率一度攀升0.8%，瑞郎兌歐元匯率升至8月以來最強勁水準；各天期美債的殖利率下跌至少6個基點，德國10年期公債殖利率最多下滑10個基點，至2.27%，是10月底來最低，債券價格與殖利率走勢相反。

國際油價則未受俄烏戰爭的最新發展影響，在歐洲最大油田逐步重啟後下跌。

在俄烏戰爭正好滿「千日」的這一天，市場之所以如此不安，一來是有報導說烏克蘭軍隊已用西方供應的長程飛彈，對俄羅斯邊境區域發動首次攻擊，二來是普亭已批准更新版的「核理論」，降低了俄國動用核武的門檻，表明只要遭受任一核武國家支持的傳統（非核武）飛彈攻擊，就可以考慮動用核武。

法國盛寶銀行銷售交易主管圖埃尼說，「這樣的市場反應合乎邏輯，昨天就已感覺到緊張情勢正在升高，就目前來看，市場反應有所節制，有些人還處於觀望的狀態」。

TJM Europe董事總經理瓊斯則說，「這純粹是地緣政治問題，市場正受到普亭相關頭條新聞的影響，基金發出了一連串的賣出訊號」。

俄國「核理論」又稱核準則，內容規範使用核武的規則和先決條件，這次俄國更新核理論的決定，是克里姆林宮對美方准許烏克蘭用美製長程飛彈的回應，且即日生效。根據更新內容，傳統飛彈、無人機和其他飛行物的攻擊，都可能達到讓俄國考慮發動核武攻擊的標準。

俄新社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，莫斯科意識到，美國政府將在未來兩個月內盡一切努力確保烏克蘭的戰事繼續下去。

針對馬斯克可能出面調解俄烏衝突一事，佩斯科夫表示莫斯科毫無所悉。

烏克蘭19日對俄羅斯境內發射六枚美製長程「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），其中一枚擊中俄軍一處軍火站，另外五枚被俄羅斯防空系統攔截。這是美國政府批准基輔有限度使用這些武器打擊俄羅斯境內目標後的第一次已知攻擊。