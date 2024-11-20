沃爾瑪 上調全年度展望

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）19日表示，由於民眾在該公司門市和網站，添購更多生鮮雜貨，宣布調升年度展望，為連續第三年上修，顯示該公司可能在年終購物旺季前搶下更多市占。受此激勵，沃爾瑪19日美股早盤股價大漲3%。

沃爾瑪預測，全年合併淨銷售將成長4.8%-5.1%，高於先前估計的成長3.75%-4.75%；經調整後的年度每股盈餘在2.42-2.47美元，超過先前預期的2.35-2.43美元。

至於上季（8-10月），營收1,695.9億美元、經調整後的每股盈餘0.58美元，雙雙優於預期。

該公司的美國同店銷售上揚5.3%，擊敗分析師預期的3.61%。而且所有類別均出現銷售成長，包括過去兩年多來因通膨黏著而受創的一般商品部門。

沃爾瑪是美國最早公布財報的零售巨擘之一，能一窺重要的年末購物季情況。儘管通膨近幾個月來沒有太大進展，但物價進入下行趨勢，提高購買力。沃瑪爾說，年收入10萬美元的中上收入家庭帶動下，所有收入族群的交易比重均提高。

美國總統當選人川普，提議要對所有進口商品加徵關稅，引發物價漲勢重燃的憂慮。沃爾瑪財務長雷尼表示，關稅可能迫使該公司調高價格，但要說商品會變貴，還言之過早。

他說，沃爾瑪三分之二的商品，在美國生產、種植、組裝，降低了這些商品的關稅風險，而且該公司一如其他零售商，設法分散進口商品的來源。

雷尼說：「已經在關稅環境中生活七年，對此相當熟悉。儘管關稅帶來通膨壓力，但我們與供應商、自有品牌合作，以壓低價格。」

今年年底購物季的開支可望攀揚，但增幅溫和。

沃爾瑪 美國 通膨

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