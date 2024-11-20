美反壟斷 要Google賣Chrome

知情人士透露，美國司法部反托辣斯高層官員已經決定，要請求法官下令Google出售旗下瀏覽器Chrome。這將是對這位科技巨人的一次歷史性打擊，可能重塑線上搜尋市場和新興的AI產業。

彭博資訊引述未具名消息人士報導，司法部將請求8月判決Google在線上搜尋、搜尋文字廣告市場非法壟斷的法官梅塔（Amit Mehta），必要時下令Google出售其Chrome瀏覽器，因為Chrome是許多人使用Google搜尋引擎的關鍵進入點。

消息來源說，如果其他面向的補救改進，創造出更有競爭的市場，那麼政府會稍晚再決定是否仍有必要主張Google需要出售Chrome。

根據網路流量分析公司StatCounter的數據，Chrome瀏覽器在美國的市占約61%。

美國政府檢察官規劃這項提議時，過去三個月與數十家公司會談，各州也還在考慮再追加一些提案，因此部分細節尚會有變化。知情人士表示，反托辣斯官員基本上放棄了先前傳出過的一個更為嚴苛的選項，那是要迫使Google出售安卓（Android）作業系統。

了解司法部提案的人士說，使出「強制賣掉Chrome」殺手鐧之前，司法部向法官提議，補救Google市場壟斷，必須規定Google在AI、安卓作業系統相關營運上的採取開放更多競爭的措施。

司法部和州檢察官認為，Google要授權搜尋引擎搜得的結果和資料，同時，也要給各網站有更多選項，來避免網站內容被Google使用成自家的AI產品。