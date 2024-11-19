森林等自然碳匯雖會吸碳 科學家籲勿算入淨零計畫

科學家今天表示，各國不應將森林自然吸收的二氧化碳計入淨零氣候計畫。當前政府與企業日益仰賴這類自然碳匯來抵消碳排，而非減少使用化石燃料，或研發更持久的碳處理方式。

法新社報導，各國代表聚集在亞塞拜然進行最新一輪聯合國（UN）氣候談判之際，提出淨零排放科學理論的科學家在一項最新研究中發出警告。

海洋、森林和土壤會從大氣中吸收導致全球暖化的二氧化碳，意味著它們在抑制氣溫進一步上升方面扮演了關鍵角色。這些「自然碳匯」（carbon sink）目前吸收了人類排放的二氧化碳總量一半左右。

根據「巴黎協定」（Paris Agreement），各國承諾將全球氣溫升幅限制在工業化前水準的攝氏1.5度以內。

儘管各國沒有具體說明該如何實現目標，科學家指出，全球需要在2030年底前減少近半碳排，並在2050年底前實現淨零排放，即人類排放的溫室氣體需少於碳捕集量。

這項發布在科學期刊「自然」（Nature）研究的第一作者、英國牛津大學（Oxford University）科學家艾倫（Myles Allen）表示，一旦碳排量降到幾乎為零，森林和大海便能吸收積聚在大氣中多餘的二氧化碳，從而使全球氣溫「穩定下來」。

艾倫在2000年代協助發展淨零的科學理論，他在記者會中表示，但自此之後出現了「我當時沒想到的問題」。

隨著各國宣布氣候計畫，一些國家聲稱，國內森林和土地自然移除的碳量可以抵消其人民和工業的部分排放量。然而艾倫強調，不能仰賴自然碳匯「一次做兩件事」。

他表示：「如果我們要依靠它們來清除過去的碳排…就不能同時利用它們來抵消未來化石燃料所產生的碳排。」

艾倫說，這或許看似溫室氣體核算的微小調整，但可能會讓全球誤以為正走在將氣溫升幅限制在1.5度的道路上，實際上卻會超越2度，「且暖化將持續下去」。

艾倫表示，以俄羅斯為例，即使增加化石燃料使用，俄國仍稱達成淨零，因為它們擁有如此大片的森林。

挪威奧斯陸（Oslo）國際氣候研究中心（Center forInternational Climate Research）研究主任皮特斯（GlenPeters）亦指出，歐洲聯盟（EU）近期開始將森林的吸碳功能計入碳抵換計畫。

艾倫認為，這些國家並非違反規則，「只是這些規則有些模糊」。

研究人員呼籲世界各國將目光投向「地質淨零」（Geological Net Zero），意味著每排放1公噸化石燃料所產生的二氧化碳，就必須從大氣中移出1公噸並將其永久埋回地底。

艾倫說，儘管從大氣中提取二氧化碳的技術有望蓬勃發展，但目前僅有0.1%的二氧化碳排放被捕捉並封存，這個數字需要在本世紀中葉前增加至100%。