俄擬擴大使用核武器嚇到市場 歐美股市走跌、避險資產上漲

在傳出美國允許烏克蘭用長程飛彈攻擊俄羅斯本土之際，俄國總統普亭19日做出回應，簽署法律允許擴大使用核武器，令外界擔憂俄烏戰爭升溫，引發避險買盤，美債、日圓和瑞士法郎等典型避險資產價格應聲上漲，股市則走跌。

美股道瓊期指跌243點，標普500期指跌0.4%；泛歐洲Stoxx 600指數挫0.9%，吐去稍早的漲幅，朝連續第三天下跌邁進。金價、美元等避險資產全數上漲。各天期美債的殖利率下跌至少六至七個基點，日圓兌美元匯率攀升0.8%，瑞郎兌歐元匯率升至8月以來最強勁的水準，德國10年期公債殖利率最多下滑10個基點，至2.27%，是10月底來最低。

在大宗商品方面，金價上漲0.9%至每英兩2,635美元，天然氣期貨一度上漲1.1%，逼近一年來的最高價位。國際油價則未受俄烏戰爭的最新發展影響，在歐洲最大油田逐步重啟後下跌。

市場之所以如此不安，一來是有報導說烏克蘭軍隊已用西方供應的長程飛彈，對俄羅斯邊境區域發動首次攻擊，二來是普亭稍早已批准更新版的「核理論」，表明若遭受任一核武國家支持的傳統（非核武）飛彈攻擊，就可以考慮動用核武，俄國的核理論又稱核準則，內容規範俄國使用核武的規則和先決條件，這次修改即日生效。

法國盛寶銀行銷售交易主管圖埃尼說，「這樣的市場反應合乎邏輯，昨天就已感覺到緊張情勢正在升高，就目前來看，市場反應有所節制，有些人還處於觀望的狀態」。

TJM Europe董事總經理瓊斯則說，「這純粹是地緣政治問題，市場正受到普亭相關頭條新聞的影響，基金發出了一連串的賣出訊號」。

這次俄國更新核理論的決定是克里姆林宮對美方准許烏克蘭用美製長程飛彈的回應。根據更新內容，傳統飛彈、無人機和其他飛行物的攻擊，都可能達到讓俄國考慮發動核武攻擊的標準。

新的核理論也指出，嚇阻潛在敵人對俄國及其盟友的侵略為國家最優先要務，俄國就核嚇阻政策的本質屬於防禦性；任一軍事聯盟裡的任何國家，對俄國及其盟友的侵略，都被視為對俄國所屬聯盟的整體侵略。