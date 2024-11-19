快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

亞股追隨華爾街漲勢多收高 市場靜待輝達財報

中央社／ 香港19日綜合外電報導

亞股今天在前一天的美股大致走高帶動下多收漲，市場焦點轉向人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）即將發布的財報，同時投資人也關注美國總統當選人川普的新政府人事布局。

法新社報導，市場期待中國繼9月底推出一連串提振經濟措施後，將公布更多的刺激措施，香港和上海股市表現佳。

川普11月初贏得美國總統大選以來，股市呈現大幅震盪。市場預期減稅和鬆綁管制的樂觀心理，被投資人憂心這些措施恐重燃通膨、加上川普揚言對進口商品祭出關稅而抵銷。

對於現在還在對抗通膨的美國聯邦準備理事會（Fed）決策者來說，這也是頭痛的問題。市場觀察家表示，投資人減碼押注聯準會的降息次數。

市場也擔心川普在第2任期將和中國爆發貿易戰，值此北京對抗成長減緩、持續低通膨或通貨緊縮，以及消費者信心受到抑制之際。

美債殖利率下滑有助推升標準普爾500指數和那斯達克指數上揚，對亞股帶來提振。

在本週總體經濟題材不多下，輝達財報成了市場關注焦點。

獨立分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出，在市值和人工智慧領域都擁有崇高的地位下，輝達已成為市場終極重量級大咖。「輝達的財報可能左右廣泛的科技市場心理，凸顯其重要的科技和AI類股領頭羊角色。」

港股延續昨天的漲勢，滬股則是反彈上漲，市場期待中國將推出更多提振經濟措施。

日股也自本週伊始的疲軟走勢彈漲，雪梨、首爾、新加坡、曼谷、雅加達、台北、威靈頓和馬尼拉股市今天也收漲。

亞股 川普 輝達

延伸閱讀

與川普通話 泰國總理貝東塔：準備好和美國合作「歡迎到訪」

Yahoo財經高峰會 川普2.0引全球關注 關稅、通膨、轉型成美國新挑戰

法前總統歐蘭德：川普正在準備「烏克蘭的投降」

川普對晶片法態度 決定新冷戰勝敗

相關新聞

南韓現代車廠測試出意外 3名研究員昏倒窒息死亡

韓國現代汽車蔚山工廠今天在進行車輛性能測試時發生事故，導致3名研究員窒息死亡

長尾銷售學 4／挑最難攻的市場、去沒熟人的地方 速食新秀初顯身手一鳴驚人

日經TRENDY規劃「成功之鑰」系列，本文主題為「澀谷MOM’s TOUCH」(MOM’s TOUCH)暢銷的背後，韓國漢堡龍頭首次登陸日本，靠招牌和日本限定菜單，加上體驗，在競爭激烈的市場勝出。

傳明年蘋果輕薄新手機「只厚6mm」 是史上最薄iPhone

蘋果公司（Apple）傳說明年將要推出重新設計的一款iPhone，厚度只有大約6mm（毫米），成為史上最薄的iPhone...

相中「艾爾登法環」？傳Sony洽談併購媒體集團角川

路透引述兩位知情人士報導，Sony正和日本媒體集團角川洽談併購事宜。角川是熱門遊戲《艾爾登法環》（Elden Ring）...

全球電力需求 未來10年超預期成長…減碳更難了

國際能源總署（IEA）指出，未來10年全球電力需求的成長將超出預期，預計每年將新增相當於日本一年用電的需求量。其原因包括...

邁向潔淨能源…煤、石油、天然氣未來將供給過剩 價格也會降

國際能源總署（IEA）指出，隨著各國政府加速朝向潔淨能源的轉型，煤、石油和天然氣未來將出現供給過剩，使得這些化石燃料變得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。