亞股追隨華爾街漲勢多收高 市場靜待輝達財報

亞股今天在前一天的美股大致走高帶動下多收漲，市場焦點轉向人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）即將發布的財報，同時投資人也關注美國總統當選人川普的新政府人事布局。

法新社報導，市場期待中國繼9月底推出一連串提振經濟措施後，將公布更多的刺激措施，香港和上海股市表現佳。

川普11月初贏得美國總統大選以來，股市呈現大幅震盪。市場預期減稅和鬆綁管制的樂觀心理，被投資人憂心這些措施恐重燃通膨、加上川普揚言對進口商品祭出關稅而抵銷。

對於現在還在對抗通膨的美國聯邦準備理事會（Fed）決策者來說，這也是頭痛的問題。市場觀察家表示，投資人減碼押注聯準會的降息次數。

市場也擔心川普在第2任期將和中國爆發貿易戰，值此北京對抗成長減緩、持續低通膨或通貨緊縮，以及消費者信心受到抑制之際。

美債殖利率下滑有助推升標準普爾500指數和那斯達克指數上揚，對亞股帶來提振。

在本週總體經濟題材不多下，輝達財報成了市場關注焦點。

獨立分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出，在市值和人工智慧領域都擁有崇高的地位下，輝達已成為市場終極重量級大咖。「輝達的財報可能左右廣泛的科技市場心理，凸顯其重要的科技和AI類股領頭羊角色。」

港股延續昨天的漲勢，滬股則是反彈上漲，市場期待中國將推出更多提振經濟措施。

日股也自本週伊始的疲軟走勢彈漲，雪梨、首爾、新加坡、曼谷、雅加達、台北、威靈頓和馬尼拉股市今天也收漲。