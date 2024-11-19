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南韓現代車廠測試出意外 3名研究員昏倒窒息死亡

中央社／ 首爾19日專電
韓國現代汽車。 路透
韓國現代汽車。 路透

韓國現代汽車蔚山工廠今天在進行車輛性能測試時發生事故，導致3名研究員窒息死亡

據警方及相關業者表示，這起事故今天下午3時左右發生在位於韓國蔚山市北區的現代汽車蔚山第4工廠，40多歲A某、30多歲B某及20多歲的C某等3人，被發現昏倒在車輛性能測試空間內，送醫後皆不治。

初步推測，3名死者進入約可容納一台汽車的測試空間後，測試中產生的廢氣未排出才導致3人窒息。韓媒報導，當時3人正在進行怠速測試，其他現場人員發現作業人員未離開測試室，前往察看才發現3人失去意識。

3名死者中，有2人為現代汽車的研究人員，1人為合作廠商的研究人員。警方正向目擊者調查詳細事發經過。

南韓 死亡 現代汽車

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