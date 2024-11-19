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日鐵欲收購美鋼 承諾海外鋼鐵不銷往美國

中央社／ 東京19日綜合外電報導

欲收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel）的日本製鐵公司今天向美鋼員工發布聲明，承諾未來不會把在海外生產的鋼鐵銷往美國。而日鐵高層本週預計訪美會晤美鋼員工等人。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）領導的美國外來投資審查委員會（CFIUS）仍在審查這筆收購案。CFIUS負責審查外國對美國公司的收購。

日本「時事通信社」報導，日本製鐵公司（NipponSteel）以副會長森高弘的名義發出這份聲明，同時也向在美鋼工作的美國聯合鋼鐵工會（USW）成員表示，完成收購後不會減少產能。

USW於14日表示，「他（森高弘）的目標是使這筆交易成立，並非保護產業或工作」等。日鐵認為這與事實不符，因而發布這項聲明回應。

另外，日鐵在聲明中也喊話，希望與反對收購案的USW主席麥卡爾（David McCall）會面，且說明正在等待對方回覆。

而森高弘計劃這週前往美國賓州匹茲堡（Pittsburgh）與USW幹部、美鋼的員工等人會面。

「時事通信社」分析，矢言阻止這項收購案的美國總統當選人川普將再度執政，收購案前景變得更加不明朗之際，日鐵費盡心思希望消除工會方面的疑慮。

日本經濟新聞」分析，共和黨與民主黨兩個陣營在美國總統大選期間，為了爭取USW的支持，已經把日鐵收購美鋼一案政治化。

日鐵研判美國總統大選落幕後，這項收購案受到的政治影響已經降低，森高弘本月7日在大選結果底定後曾表示，預期今年底完成收購美鋼。

日本經濟 美國 鋼鐵

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