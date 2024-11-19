比照辦理 歐盟擬要求在歐設廠陸企轉讓技術以換取補助

歐盟計劃要求前來設廠的中國大陸業者須轉讓技術給歐洲業者，以換取歐盟的補助。新規定將先適用於電池業者，以後可能再擴大至其他享補助的綠色產業。

英國金融時報引述歐盟官員報導，新的技術轉讓的規定將於12月率先納入10億歐元電池開發補助案標案。

報導說，新規定不過是比照辦理大陸現行的政策，中方政策也強制進入大陸市場的外國公司分享知識產權。

歐盟對中國科技產品進口從嚴把關，寧德時代在內的大陸業者轉而直接在歐盟設立所謂的已經促使中國最大的製造商CATL在歐洲設立所謂的「超級電池廠」，目前已在匈牙利和德國投資數十億歐元建廠。遠景能源也在西班牙和法國投資數億歐元建廠。

同時，歐盟自己的電池大廠 Northvolt卻瀕於破產邊緣，產量也未能達標。