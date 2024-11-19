快訊

出泡快又不易溶！好市多「義式香皂組」不到5百元 網嗨搶：外面買1千

烏俄戰爭滿1000日！烏克蘭總人口減少1000萬

基隆59歲男接種「左流右新」1小時後心絞痛亡 衛生局啟動救濟程序

比照辦理 歐盟擬要求在歐設廠陸企轉讓技術以換取補助

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
寧德時代在匈牙利建立電動車電池廠。美聯社
寧德時代在匈牙利建立電動車電池廠。美聯社

歐盟計劃要求前來設廠的中國大陸業者須轉讓技術給歐洲業者，以換取歐盟的補助。新規定將先適用於電池業者，以後可能再擴大至其他享補助的綠色產業。

英國金融時報引述歐盟官員報導，新的技術轉讓的規定將於12月率先納入10億歐元電池開發補助案標案。

報導說，新規定不過是比照辦理大陸現行的政策，中方政策也強制進入大陸市場的外國公司分享知識產權。

歐盟對中國科技產品進口從嚴把關，寧德時代在內的大陸業者轉而直接在歐盟設立所謂的已經促使中國最大的製造商CATL在歐洲設立所謂的「超級電池廠」，目前已在匈牙利和德國投資數十億歐元建廠。遠景能源也在西班牙和法國投資數億歐元建廠。

同時，歐盟自己的電池大廠 Northvolt卻瀕於破產邊緣，產量也未能達標。

中共 寧德時代 歐盟

延伸閱讀

烏克蘭戰爭1000天：圖解戰爭後果

盼建構安全、韌性的民主供應鏈 賴總統出席投資歐盟論壇

透視日、北美、歐盟氫能政策 邁向氫能時代迎接全球氫商機

歐盟《淨零工業法案》 強化綠色科技領導地位

相關新聞

誰在大賣美債？日本和中國持續倒貨 拋售金額創紀錄

美國公債的兩個最大外國持有國日本和中國，在截至9月的今年第3季大賣美債，當時正值美國大選選戰更加升溫之際。

高盛：美元走強會更久 日圓一年內看貶至159

高盛的貨幣策略師團隊表示，在美國總統當選人川普計劃課徵高額關稅的助攻下，美元正進入一個新的強勢時期。

相中「艾爾登法環」？傳Sony洽談併購媒體集團角川

路透引述兩位知情人士報導，Sony正和日本媒體集團角川洽談併購事宜。角川是熱門遊戲《艾爾登法環》（Elden Ring）...

全球電力需求 未來10年超預期成長…減碳更難了

國際能源總署（IEA）指出，未來10年全球電力需求的成長將超出預期，預計每年將新增相當於日本一年用電的需求量。其原因包括...

邁向潔淨能源…煤、石油、天然氣未來將供給過剩 價格也會降

國際能源總署（IEA）指出，隨著各國政府加速朝向潔淨能源的轉型，煤、石油和天然氣未來將出現供給過剩，使得這些化石燃料變得...

比照辦理 歐盟擬要求在歐設廠陸企轉讓技術以換取補助

歐盟計劃要求前來設廠的中國大陸業者須轉讓技術給歐洲業者，以換取歐盟的補助。新規定將先適用於電池業者，以後可能再擴大至其他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。