大馬鋼鐵業憂遭中國傾銷打趴 盼設關稅保護機制

馬來西亞政府關注中國鋼鐵產能過剩傾銷問題，近期將公布評估報告；大馬鋼鐵業者盼設關稅保護機制，憂若讓中國鋼鐵肆無忌憚地傾銷，在地的鋼鐵業將難以生存。

大馬國會議員最近關注中國鋼鐵產能過剩傾銷，質詢政府有否具體的因應計畫以應對風險。投資、貿易及工業部副部長劉鎮東（Liew Chin Tong）答詢說，近期內公布中國鋼鐵產能過剩對大馬影響報告。

新海峽時報（New Straits Times）報導，中國經濟趨緩與製造產品過剩是全球關注的問題，劉鎮東表示，中國鋼鐵、塑膠與建材等產品對大馬產業造成損害，迄今進行9項反傾銷與3項保護措施。

他另透過臉書（Facebook）補充說，貿工部負責調查並對導致本地產業造成損害的外國製造商或出口商採取貿易補救措施，如反傾銷稅、反補貼稅和保護措施。目前正對中國4種鋼鐵和塑膠產品進行反傾銷調查。

大馬本地鋼鐵業者今天向中央社記者證實，中國鋼鐵傾銷大馬造成本地鋼鐵業獲利虧損，「事實就是這個樣子」。

這名不願具名的鋼鐵業者表示，鋼鐵業是資本密集產業，很多都是國營企業，如果未能繼續生產，會造成嚴重如失業等社會問題，而中國卻利用外銷補貼模式，讓鋼鐵產品大舉向全球各地傾銷。

根據業者分析，美國與歐洲對中國鋼鐵課重稅，中國只好轉向其他地方傾銷，東南亞就淪為受害者。大馬昔日雖施行部分反傾銷保護措施，但這些保護措施陸續到期，本地鋼鐵業者因受中國鋼鐵傾銷影響，獲利大幅下滑。

這名業者說，中國鋼鐵產能比實際需求每年多了1億噸以上，但目前中國內需市場不振，無法藉由內需市場或基礎建設興建「消化」這些鋼材，中國往外傾銷的結果是「打趴」大馬的鋼鐵業。

業者認為，東南亞國家必須及早覺悟並對中國鋼鐵實施防堵措施，否則難以因應中國的大舉傾銷，如果大馬能設下關稅保護機制，不僅保護大馬鋼鐵業，或有機會外銷其他國家，馬來西亞的鋼鐵業者呼籲政府重視這個問題，否則嚴重衝擊本地鋼鐵產業。