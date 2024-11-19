快訊

陳鑒做詐騙集團！余天揭「女婿驚人家世背景」 心疼孫子們無人照顧

嚇！大學生用聊天機器人Gemini做功課被回「Please die」 Google回應了

聽說台灣很落後！英國母女不信 來台大讚一事：每天都被驚豔

誰在大賣美債？日本和中國持續倒貨 拋售金額創紀錄

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
外資持有美債規模，在9月創下歷史新高。路透
外資持有美債規模，在9月創下歷史新高。路透

美國公債的兩個最大外國持有國日本和中國，在截至9月的今年第3季大賣美債，當時正值美國大選選戰更加升溫之際。

美國財政部周一（18日）公布的數據顯示，上季美國以外的最大美債持有國日本，賣出創紀錄價值619億美元的美債。第二大美債外國持有國中國，出脫513億美元，是中國第二大的出售美債金額。

9月有個重大特殊情況，就是美國聯準會9月18日宣布降息50個基點（2碼），開始放鬆2022年3月至2023年7月期間實施的貨幣緊縮政策，當時推動美債殖利率下降；因債券殖利率與價格呈反向關係，美債的報酬衝上兩年半最高。

然而，這些情況都在美國大選選舉日後丕變，大選結果先確定川普將二進白宮，接著又是共和黨將掌控國會兩院。川普的共和黨完全執政，降稅、加增關稅等川普政見一旦實現，就可能重燃通膨。美債自選後至今，已大跌近4%。

分析師表示，展望美國新政府可能的施政方針，這兩國只會繼續再賣出更多的美債。

不過，根據美國財政部的數據，9月時短暫美好的美債行情，令9月整體外資持有的美債規模連續第五個月增加，並創下紀錄新高。9月外資持有的美國公債，從8月的8.503兆美元增至8.673兆美元。與去年同期的7.515兆美元相比，增加15.4%。

指標的10年期美國公債殖利率，9月一開始是3.928% ，月底是3.802%，下降12.6個基點。不過，10年期美債殖利率近日已經回升至4.4%。

日本和中國則是在9月時，就大量減持美債。日本的持有數額，從8月的1.129兆美元降至9月的1.123兆美元。至於中國，持有量在9月則已連續三個月下降，降至7,720億美元。世界第二大經濟體中國的美債持有量在2011年6月創下1.315兆美元的紀錄最高紀錄。

中共 債券 川普 日本 美國大選

延伸閱讀

台股還是要靠台積電（2330）！ 直雲：川普上任錢更容易回到美國…能配置00757

美科技股反彈 台股觀察川普自駕車政策、輝達財報

共和黨奪眾院過半席次大獲全勝 會計師曝稅改兩大觀察重點

傳川普媒體公司洽談收購 加密平台Bakkt股價暴漲162%

相關新聞

才剛結束罷工！波音宣布裁員2500多人 預計12月還有下一波

路透報導，波音公司計畫在美國華盛頓州、俄勒岡州、南卡羅來納州和密蘇里州裁員超過2500人，作為削減全球員工數量10%（約...

誰在大賣美債？日本和中國持續倒貨 拋售金額創紀錄

美國公債的兩個最大外國持有國日本和中國，在截至9月的今年第3季大賣美債，當時正值美國大選選戰更加升溫之際。

高盛：美元走強會更久 日圓一年內看貶至159

高盛的貨幣策略師團隊表示，在美國總統當選人川普計劃課徵高額關稅的助攻下，美元正進入一個新的強勢時期。

打破壟斷！美國司法部有意促使Google出售Chrome

彭博資訊引述未具名消息人士報導，美國司法部反托辣斯高層官員已經決定，要請求法官下令Google出售旗下瀏覽器Chrome...

蘋果傳加碼十倍投資印尼1億美元 拚解除iPhone 16禁售令

知情人士透露，蘋果公司已經把對印尼的投資提案規模提高近十倍，達到約1億美元，這是蘋果嘗試說服印尼政府解除iPhone 1...

微策略狂買比特幣 賣股外還打算發行0%利率可轉換債…籌資繼續買

比特幣概念股微策略（MicroStrategy）利用股價飆漲至創新高紀錄的機會，在過去一周發行了46億美元的股票，並利用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。