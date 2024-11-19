蘋果傳加碼十倍投資印尼1億美元 拚解除iPhone 16禁售令

知情人士透露，蘋果公司已經把對印尼的投資提案規模提高近十倍，達到約1億美元，這是蘋果嘗試說服印尼政府解除iPhone 16銷售禁令的最新嘗試。

彭博資訊引述知情人士的說法報導，這項提案將讓蘋果公司在未來兩年於印尼投資約1億美元，高於先前研擬規模近1,000萬美元的投資計畫，彭博稍早報導，起初的投資計畫涉及在雅加達東南方的萬隆市設立一座生產周邊產品與零組件的工廠。

知情人士說，在蘋果提交加碼後的投資提案後，印尼工業部要求蘋果修改其投資計畫，更加聚焦在印尼當地進行iPhone研發。工業部尚未對蘋果的新提案做出最終決定。

就在蘋果提交初步的投資提案後，印尼工業部要求蘋果高層與工業部長阿古斯（Agus Gumiwang Kartasasmita）會面，但蘋果高層主管飛抵雅加達後，卻被告知部長無法與會，改由與工業部的一位局（處）長會談。

蘋果和印尼工業部沒有回應彭博的置評請求。

上個月，印尼工業部禁止iPhone 16在當地銷售，理由是蘋果在當地子公司未達智慧手機和平板電腦40%零件須在印尼製造的規定。根據印尼政府數據，蘋果透過開發人員學院，在印尼當地只有投資1.5兆印尼盾（約9,500萬美元），低於1.7兆印尼盾的承諾。

另一方面，印尼也禁止銷售Alphabet公司的Google Pixel手機，理由也是投資額不足。

印尼的強硬策略顯然逐漸奏效，iPhone 16的禁令成為新總統普拉伯沃施壓國際企業增加當地製造的一個案例。普拉伯沃希望藉此促進國內產業。

印尼在前總統佐科威任內也採取過類似策略，包括去年曾封殺字節跳動旗下短影音平台TikTok，以保護本地零售業免受廉價大陸製產品的衝擊。這最終促使TikTok投資15億美元，與印尼GoTo集團旗下的Tokopedia電商部門成立合資公司。

現在，蘋果試圖藉由在印尼本地投資，能夠無阻礙地進入當地擁有2.78億消費者的市場，其中超過半數消費者年紀不到44歲，而且擅長使用網路與手機等科技。

不過，印尼這類強硬的手段可能嚇跑其他公司，因而避免在印尼當地擴大業務或建立基礎，尤其是尋求與中國脫鉤的企業。此舉還可能損害普拉伯沃吸引海外投資的目標。

目前尚不清楚蘋果提議的投資將流向哪些公司。蘋果通常在多個國家支持像是鴻海等組裝或零組件合作夥伴，這些合作夥伴會協助製造或供應 iPhone與iPad所需的重要零件。