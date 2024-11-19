印度攜手SpaceX送衛星上太空 加強全國各地通訊

印度首次與SpaceX進行商業合作，今天成功將重達4700公斤的GSAT-20衛星送上太空。GSAT-20正式運作後，將有助加強印度各地通訊品質。

印度時報（Times of India）報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon 9）火箭自美國佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空後，將印度的GSAT-20衛星送上軌道。

新德里電視台（NDTV）提到，GSAT-20衛星預計有14年的壽命，一旦開始進行任務，預料將能增強印度各地的通訊品質，特別是為偏遠地區提供網路，也能讓部分航班提供機上wifi服務。

今日印度（India Today）指出，印度據傳已經發射約430顆衛星，但印度太空研究組織（Indian SpaceResearch Organization, ISRO）載重量最大的LVM-3最多只能將4000公斤的物體送上太空，而GSAT-20的大小、重量超過相關限制，因此必須送到卡納維爾角發射。

印度斯坦時報（Hindustan Times）稱，印度過去若有重型衛星要送上太空，都靠歐洲的阿利安太空公司（Arianespace）幫忙，但該公司營運出現困難，加上因為地緣政治緊張，印度也不願尋求俄羅斯、中國幫忙，因此SpaceX成為印度眼前最可靠的夥伴。

這次任務強化ISRO和SpaceX間的商業往來，也顯示印度在衛星科技和通訊技術等面向上不斷成長，在探索太空上向前邁進重要一步。