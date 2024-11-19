才剛結束罷工！波音宣布裁員2500多人 預計12月還有下一波

路透報導，波音公司計畫在美國華盛頓州、俄勒岡州、南卡羅來納州和密蘇里州裁員超過2500人，作為削減全球員工數量10%（約1.7萬人）計畫的一部分。

報導指出，目前傳出在華盛頓當地有近2200人收到裁員通知，而在南卡羅來納州也有220人接獲通知。預計12月還會發布另一波裁員通知。

然而，新任首席執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）10月時曾表示，公司無意撤掉生產線或工程實驗室的人員。但是在這波裁員名單中，當中就包含數百名工程師與前線的生產工人。

航空航天專業工程員工協會（SPEEA）表示，438名工會會員已接獲通知，其中包括218名工程師及220名技術人員。國際機械師與航天工人工會（IAM）聖路易斯分部指出，大部分裁員對象為負責製造777X機翼部件的111名會員。

裁員通知發布之際，波音正試圖重新開始生產其最暢銷的737 MAX飛機。此前該公司在美國西岸的3.3萬多名工人進行長達數周的罷工，導致該公司大多數商用客機停產。

對此，波音18日拒絕發表評論。波音股價18日上漲2.7%，收在每股143.87美元。