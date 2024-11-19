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打破壟斷！美國司法部有意促使Google出售Chrome

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國司法部傳出有意促請法官要求Google賣掉Chrome瀏覽器。美聯社
美國司法部傳出有意促請法官要求Google賣掉Chrome瀏覽器。美聯社

彭博資訊引述未具名消息人士報導，美國司法部反托辣斯高層官員已經決定，要請求法官下令Google出售旗下瀏覽器Chrome。這將是對這位科技巨人的一次歷史性打擊。

知情人士透露，司法部將請求8月判決Google在線上搜尋、搜尋文字廣告市場非法壟斷的法官梅塔（Amit Mehta），必要時下令Google出售全球最被廣為使用的Chrome瀏覽器，因為Chrome是許多人使用Google搜尋引擎的關鍵進入點。

消息來源說，如果其他面向的補救改進，有創造出更有競爭的市場，那麼政府會選擇稍晚的時間點，再來決定是否仍有必要主張Google需要出售Chrome。

根據網路流量分析公司StatCounter的數據，Chrome瀏覽器在美國市占率大約61%。

美國政府檢察官規劃這項提議時，過去三個月與數十家公司會談，各州也還在考慮再追加一些提案，因此部分細節尚會有變化。知情人士表示，反托辣斯官員基本上放棄了先前傳出過的一個更為嚴苛的選項，那是要迫使Google出售安卓（Android）。

了解司法部提案規劃的人士說，使出「強制賣掉Chrome」殺手鐧之前，司法部向法官提議，補救Google市場壟斷，必須規定Google在人工智慧（AI）、安卓智慧手機作業系統相關營運上的採取開放更多競爭的措施。

司法部和州檢察官認為，Google要授權搜尋引擎搜得的結果和資料，同時，也要給各網站有更多選項，來避免網站內容被Google使用成為Google的AI產品。

反托辣斯執法人員亦準備建議Google的搜尋引擎、應用程式商店Google Play等產品，不能與安卓系統捆綁提供或銷售。而且Google應該對廣告主分享更多資訊，讓廣告主對於廣告呈現有更多控制權。

彭博資訊說，如果法官梅塔接受司法部的提案，可能重塑線上搜尋市場和新興的AI行業。

美國政府控告Google的案件，是在川普首任期間立案，拜登任期內繼續推進，也是美國政府20年前想分拆微軟公司未果以來，對科技公司採取的最強行動。8月判決後，Google表示會上訴。

Google負責監管事務的副總裁馬爾霍蘭（Lee-Anne Mulholland）表示，美國司法部「繼續推進激進議程，遠遠超出了本案法律問題範疇」。她說，「政府以這些方式監管，反而會在最需要的時候，損害消費者、開發者和美國的技術領導地位。」

Chrome Google 司法 美國

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