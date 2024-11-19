快訊

她餐後一舉動被未來婆婆念「有婚姻恐懼症了」 網見真相驚：好噁

賴總統半年聲望創新低 游盈隆：首次執政困境已在眼前

岡田將生、高畑充希被爆假戲真作 「祕戀一年」將閃電結婚

微策略狂買比特幣 賣股外還打算發行0%利率可轉換債…籌資繼續買

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
比特幣概念股微策略（MicroStrategy）本周狂買比特幣，還打算賣股發債以籌資繼續投資。路透
比特幣概念股微策略（MicroStrategy）本周狂買比特幣，還打算賣股發債以籌資繼續投資。路透

比特幣概念股微策略（MicroStrategy）利用股價飆漲至創新高紀錄的機會，在過去一周發行了46億美元的股票，並利用所得資金購買了比特幣，這是該公司自2020年開始累積加密貨幣以來最大規模的購買行動。.

根據微策略周一提交給證交所的資料，從11月11日到11月17日，該公司以46億美元的價格購買了51,780枚比特幣，均價是88,627美元。

這家持有全球最多比特幣的公司目前擁有331,200枚比特幣，占流通數約2,000萬枚的1.5%， 總值大約是300億美元，購買均價接近50,000美元。比特幣周一交易價上漲逾1%至90,300美元，周二再漲0.74%，報91,171.40美元。

因比特幣暴起暴落，微策略的股價波動很大，周一收盤時飆漲近13%到384.79美元，市值大約860億美元，幾乎是其持幣價值的三倍。它這個月一直在狂買比特幣，10月31日以來共賣出66億美元左右的股票，買進同等金額的比特幣。

該公司還計劃發行利率為0%的可轉換債券，並根據1933年證券法規定向合格機構投資者進行非公開銷售。它打算未來三年內出售210億美元的股票和210億美元的債券，為購買比特幣籌集更多資金。

概念股 比特幣

延伸閱讀

00953B月配債券ETF 12月6日配息年化配息率8.2%

證交所：定期定額投資著眼長期 分散風險

比特幣行情瘋漲不停歇 首破90,000美元 歷來僅見

川普2度入主白宮！專家點名「3大產業型ETF」將受惠：除00909以外還有4檔

相關新聞

高盛：美元走強會更久 日圓一年內看貶至159

高盛的貨幣策略師團隊表示，在美國總統當選人川普計劃課徵高額關稅的助攻下，美元正進入一個新的強勢時期。

傳川普媒體公司洽談收購 加密平台Bakkt股價暴漲162%

知悉討論內情的消息人士透露，美國總統當選人川普的「川普媒體科技集團」（TMTG）正洽談收購數位資產交易平台Bakkt。消...

打破壟斷！美國司法部有意促使Google出售Chrome

彭博資訊引述未具名消息人士報導，美國司法部反托辣斯高層官員已經決定，要請求法官下令Google出售旗下瀏覽器Chrome...

微策略狂買比特幣 賣股外還打算發行0%利率可轉換債…籌資繼續買

比特幣概念股微策略（MicroStrategy）利用股價飆漲至創新高紀錄的機會，在過去一周發行了46億美元的股票，並利用...

彭博：美司法部將促谷歌出售Chrome

路透社今天引述彭博（Bloomberg）報導，美國司法部將請求法官強制Alphabet旗下的谷歌（Google）出售Ch...

訂戶退訂衝擊財務 美聯社將裁減十分之一職位

美國第一大通訊社美聯社（AP）的管理部門今天表示，美聯社正在對抗訂戶退訂與經濟挑戰，為了削減成本，預計將裁減近1/10的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。