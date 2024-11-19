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傳川普媒體公司洽談收購 加密平台Bakkt股價暴漲162%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
川普媒體公司傳出正洽談收購加密資產交易平台Bakkt。圖為Bakkt在2021年10月上市時，執行長Gavin Michael在紐約證交所進行敲鐘儀式。路透
川普媒體公司傳出正洽談收購加密資產交易平台Bakkt。圖為Bakkt在2021年10月上市時，執行長Gavin Michael在紐約證交所進行敲鐘儀式。路透

知悉討論內情的消息人士透露，美國總統當選人川普的「川普媒體科技集團」（TMTG）正洽談收購數位資產交易平台Bakkt。消息激勵Bakkt股價在18日暴漲超過162%，盤中更是幾度出現熔斷、暫停交易。

在英國金融時報最先揭露這項消息後，Bakkt控股公司的股價飆漲了超過一倍。該篇報導形容這項協商已經達到「進一步的階段」，川普媒體公司正接近收購Bakkt的全部股份。Bakkt是洲際交易所（ICE）旗下的加密貨幣交易平台，截至上周五收盤，市值為1.55億美元。

根據彭博資訊報導，Bakkt和川普媒體公司都沒有回覆置評請求。洲際交易所則不願回應。

Bakkt數月來一直在研議可能出售事宜。洲際交易所集團旗下擁有一些最大的期貨市場與紐約證交所，該集團在2018年推出Bakkt交易平台。

消息傳出後，Bakkt股價18日收盤暴漲162%至每股29.71美元，盤後繼續大漲17%。這檔股票在2021年10月股價曾高達超過1,000美元，當時加密貨幣的價格接近新高水準，但不到三年後，Bakkt揭露該平台可能有無法存續的疑慮，引發這檔股票可能會遭紐約證交所下市的可能性。

川普媒體公司股價18日也大漲16%至每股32.78美元。該公司營運社群媒體平台Truth Social，川普先前已承諾，會保留他在川普媒體公司的53%持股。

Bakkt的創始執行長羅福勒（Kelly Loeffler）是洲際交易所創辦人兼執行長史普雷徹（Jeffrey

Sprecher）的妻子，史普雷徹現在是紐約證交所的董事長。羅福勒曾是代表喬治亞州的美國參議員，但僅擔任一年，現在則是與房地產大亨威特科夫（Steve Witkoff）同為川普就職委員會的共同主席。

川普 美股 貨幣

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