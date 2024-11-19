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彭博：美司法部將促谷歌出售Chrome

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國司法部將請求法官強制Alphabet旗下的谷歌（Google）出售Chrome瀏覽器。路透
美國司法部將請求法官強制Alphabet旗下的谷歌（Google）出售Chrome瀏覽器。路透

路透社今天引述彭博（Bloomberg）報導，美國司法部將請求法官強制Alphabet旗下的谷歌（Google）出售Chrome瀏覽器。

彭博引述熟悉這項計畫人士的說法指出，司法部也將請法官要求Google採取人工智慧（AI）和Android智慧型手機作業系統相關措施。法官8月曾裁定Google非法壟斷網路搜尋市場。

路透社尋求置評，但Google和美國司法部未立即回應。

上述舉措將是拜登政府在試圖遏止所謂的科技巨擘壟斷上最積極的行動之一。

Google堅稱自家搜尋引擎是以品質贏得使用者青睞，並說他們面對來自亞馬遜（Amazon）等其他網站的激烈競爭，且使用者設定時可以選擇其他搜尋引擎當作預設引擎。

彭博報導說，若有其他層面的解決方案來創造一個更具競爭力的市場，政府可以選擇在之後決定出售Chrome的必要性。

Chrome Google 司法 搜尋引擎 美國

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