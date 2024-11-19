法農民抗議南方共同市場協定 馬克宏反對歐盟簽署

推動逾20年的歐盟-南方共同市場自由貿易協定將於G20峰會再次進行談判。法國農民發起全國示威，抗議進口農產品不用遵守嚴格歐盟法規，為「不正當競爭」。總統馬克宏則重申反對該版協定。

繼今年1月法國各地農民因控訴環境政策與競爭不公而發起「圍城」行動後，法國農民工會自18日凌晨起又再次占據道路，發起全國示威活動，抗議與南方共同市場（Mercosur）的自由貿易協議案。

農民們駕駛拖拉機和卡車開進城鎮道路、在市鎮廳前集結，或在廣場上傾倒農業廢料，用象徵性的行動展示他們對於政府過去承諾未兌現，以及歐盟可能與南方共同市場簽訂自由貿易協議的怒火。

在這次法國農民動員中，帶有「歐洲」之名的圓環、道路或路標成為主要圍堵對象。據信，抗議行動將持續至12月中。

南方共同市場國家包括巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭。南方共市與歐盟協定談判始於1999年，並於20年後終於制定協議內容。但此後協議陷入僵局，未能獲得歐洲議會與成員國批准，雙方將於18日登場的20國集團（G20）峰會中再次走上談判桌。

利用G20在巴西召開前夕走訪阿根廷的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）向媒體重申反對法案，且向農民隔空喊話，保證「法國不會簽署現在這版法案」。

馬克宏在阿根廷兩度會見總統米雷伊，他告訴記者：「法國反對這項協議。而且我跟你們說：總統米雷伊他自己也說對內容不滿意。」

馬克宏指出，「不能要求農民改變他們的做法，要他們不使用某些植物檢疫產品，只為了大量生產」，然後「同一時間，向不遵守相同規範的大量進口產品開放我們的市場」。

他表示，部分南方共同市場國家，以及部分歐洲國家都對協議不滿意。「所以我們將持續堅定的捍衛我們的模式」，且「若大家都理性，會有一條可能的道路，它不會損害我們農民的利益」。

法國24台（France 24）解釋，歐盟-南方共同市場協議旨在於特定的工業與農業產品上，彼此刪減90%以上的關稅。

換言之，歐洲企業能更容易得出口工業產品和服務，如汽車、化工或藥品。另一方面，Mercosur國家則能向歐洲出口更多農業產品與食品，如肉、糖、米、蜂蜜、黃豆等。因此協議被外界稱為「以車換肉」。

自貿協定中的農業項目尤其引起農業大國法國關注。在歐盟力推農業加速生態轉型的同時，法國農民擔心協議將讓進口大門敞開，大量低價且沒有遵守歐盟內部相同環境與社會規範的產品會湧入歐洲。

全國農人工會聯盟（FNSEA）主席羅梭（ArnaudRousseau）在BFM電視台（BFMTV）上表示，「這是不正當競爭」，並把矛頭指向南美洲使用的基因改造飼料、促進生長抗生素等，這些都是在歐盟法規下農民不得使用的。

羅梭說，「我們談論的是含有荷爾蒙的牛肉、生長促進劑雞... 歐洲不該進口不符合我們任何標準的產品」。

他強調，示威行動不是為了讓民眾生活「停擺」，或「被打亂」，而是為了傳遞農民如今「緊急且迫切的生存環境」。

歐盟在這份自由貿易協定上獲得德國、西班牙等成員國支持，希望今年底前簽訂。陷入衰退的德國期盼透過協議向南美洲出口汽車與機械。