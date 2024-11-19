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美國融資波蘭逾300億元 支持建設首座核電站

中央社／ 華沙18日專電
美國國際開發金融公司（DFC）近日簽署一份意向書，計劃為波蘭首座核電站提供10億美元（約新台幣328億元）的資金支持。路透
美國國際開發金融公司（DFC）近日簽署一份意向書，計劃為波蘭首座核電站提供10億美元（約新台幣328億元）的資金支持。路透

根據波蘭電視新聞台TVP報導，美國國際開發金融公司（DFC）近日簽署一份意向書，計劃為波蘭首座核電站提供10億美元（約新台幣328億元）的資金支持。這項核電站專案主旨為加強波蘭的能源安全，並推動其從煤炭依賴向清潔能源轉型的長期戰略。

美國駐波蘭大使布里辛斯基（Mark Brzezinski）將該專案稱為「兩國共同致力於清潔、安全能源未來的象徵」，並重申美國對支援波蘭能源轉型的承諾。

美國大使館在簽署意向書後發表聲明表示：「美國很自豪能成為波蘭在清潔、安全和負擔得起的核能道路上的可靠合作夥伴。」DFC投資主管達瑟維奇（Agnes Dasewicz）補充說，此舉標誌著減少中歐和東歐地區對俄羅斯能源依賴的關鍵一步，同時有助於促進經濟增長和創造就業機會。

波蘭政府早在2022年便確定美國公司西屋電氣（Westinghouse）為核電站建設的合作伙伴，選址位於波羅的海沿岸。根據規劃，建設將於2028年開始，預計第一個反應爐將於2035年投入運行。

波蘭國家核電公司（Polskie Elektrownie Jądrowe，簡稱PEJ）表示，此次DFC的參與不僅提供財務支持，更象徵著美國政府對專案的高度關注。

PEJ財務總監羅辛斯基（Wojciech Rosiński）指出，這進一步強化了波美兩國的合作關係，也為兩國未來的技術與經濟合作開啟新篇章。

核電 波蘭 美國

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