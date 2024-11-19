油價大漲3% 西歐最大油田停產…金價急升2%高盛續看漲

國際油價周一（18日）收盤大漲超過3%，每桶攀升超過2美元，此前有消息傳出挪威Johan Sverdrup油田的原油生產已經停止，擴大稍早俄烏戰爭升級帶來的漲幅；金價大漲近2%，創8月以來最大漲幅，高盛重申黃金明年將達到每英兩3,000美元，並表示近期下跌帶來了具有吸引力的買進機會。

油價大漲逾3%

布蘭特原油1月期貨收盤大漲2.26美元，漲幅為3.2%，報每桶73.30美元；美國西德州原油期貨收在每桶69.16美元，上漲2.14美元，漲幅為3.2%。

挪威國家石油公司（Equinor）表示，由於陸上停電，它已停止了西歐最大的Johan Sverdrup油田的生產。Equinor發言人說，重啟生產的工作正在進行中，但目前尚不清楚何時復產。

瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo表示，停電消息代表北海原油市場可能緊縮供應，油價因此擴大漲幅。北海原油的實際供應支撐著布蘭特期貨合約。

油價攀升，也因為俄羅斯在烏克蘭的戰爭在周末升級。

兩位美國官員和一位知悉決定的消息人士周日表示，美國拜登政府允許烏克蘭使用美國製造的武器深入俄羅斯境內進行打擊，這是華盛頓政策的重大逆轉。

克里姆林宮周一表示，俄羅斯將對拜登政府的這種魯莽決定作出回應，此前曾警告說，這樣的決定將增加與以美國為首的北約發生衝突的風險。

布蘭特和美國原油上周重挫超過3%，原因是中國煉油廠開工率數據疲軟，而且國際能源機構預測，即使石油輸出國組織與盟國（OPEC+）繼續減產，2025年全球石油供應仍將超過需求每日100萬桶。

在周三的12月合約到期之前，交易商開始將美國原油交易轉向1月合約。兩份合約之間的價差自2月以來首次轉為正價差結構，這代表交易商預期價格將上漲。

金價急升 因美元走軟、俄烏衝突不確定性加劇

金價在連續六日下跌後於周一急升，因美元大漲走勢停滯，且俄烏衝突的不確定性加劇重新引發了避險需求。此外，高盛重申黃金明年將達到每英兩3,000美元。

現貨金價18日跳漲1.9%，至每英兩2,611.83美元，脫離了上周四觸及的兩個月低點。美國黃金期貨結算價報每英兩2,614.60美元，上漲1.7%。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示：「部分原因是拜登宣布烏克蘭可以使用遠程導彈深入打擊俄羅斯境內。我認為，這在一定程度上推動了對黃金的避險需求。」

黃金被視為經濟和地緣政治動盪期間的安全投資，金價上周出現三年多來最大單周跌幅，因美國總統當選人川普提出的關稅被視為潛在的通膨驅動因素，可能促使聯準會放緩降息步調。

這反過來又推動美元指數在上周四創下一年新高。不過，在上周上漲1.6%之後，美元指數周一下跌0.4%。美元走軟使得黃金對使用其他貨幣的買家來說價格降低。

Pavilonis表示：「無論聯準會是否降息，我認為從技術上看，金價希望回到2,700美元的水準附近。」

另外，高盛表示，考量到央行買盤和美國明年降息前景，黃金預期上漲至紀錄高點，該行將黃金列入2025年首選大宗商品交易之列，並稱金價可能在川普任期內進一步走升。

現貨白銀上漲2.8%，報每英兩31.05美元；白金漲2.8%，報964.87美元；鈀金攀升5.3%，報1,001.29美元。