高盛：美元走強會更久 日圓一年內看貶至159

高盛的貨幣策略師團隊表示，在美國總統當選人川普計劃課徵高額關稅的助攻下，美元正進入一個新的強勢時期。

美元做為全球最大準備貨幣，自9月末以來一直上漲，這動搖了高盛長期觀點，也就是美元應該會逐步從高位回落。由Kamakshya Trivedi領導的高盛貨幣團隊在最新的報告中寫道，「我們不再預期美元會大幅貶值」，「美元將在更長時間內走強」。

彭博資訊指出，高盛在過去兩年的展望中，一直預期美元將從高估值水準回落。這樣的看法，2023年時被證明有先見之明，但在最近受到挑戰，因為美元光是11月5日美國大選日以來就上漲了2.4%。

高盛的報告說，「我們過去幾年的核心觀點是，我們只會看到美元從2022年末的峰值水準『小幅』貶值，這在很大程度上被證明是正確的」，「我們現在預測關稅將成為美國明年政策組合的重要組成，此外還會有進一步的財政改革。」

高盛認為，關稅加上蓬勃發展的經濟，以及美國資產價格上漲，是「對美元有利的組合」。高盛現在看川普的經濟政策將增加美國進口成本，同時降低國內經營成本。

高盛預測，這些因素將推動美元貿易加權指數在未來一年上漲約3%。未來12個月歐元兌美元將跌至1.03，而日圓兌美元將跌至159。

Kamakshya Trivedi團隊表示，美元的強韌將其他國家帶來壓力，需要透過在外匯市場的直接行動，或是升息，來支撐本國貨幣，「我們預期強勢美元將催化新一波的干預，可能搭配更具約束力的貨幣政策。美國官員對美元的談話，將導致外匯市場的臨時波動」。