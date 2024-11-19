美超微飆漲37%！宣布找到新會計業者 提交合規計畫

美國伺服器大廠美超微（Super Micro）股價在收盤後大漲超過37%，該公司宣布聘請新的會計稽核業者，並且提交一份延遲申報計畫，要符合那斯達克上市規定。

美超微表示，已經向那斯達克交易所提交一份申報10-K年報的計畫。該公司原本必須在8月交出這份年報，卻未按時交出。

此外，美超微也宣布委任美國BDO（BDO USA）擔任獨立會計稽核業者，立即生效。根據Inside Public Accounting的資料，以營收計算，BDO USA是第六大會計稽核業者，另據彭博資訊彙編的資料，在標普500指數成分股中，只有另一家成分公司是BDO USA的客戶。

美超微先前的會計稽核業者是四大會計師事務所之一的安永（Ernst & Young），但安永在10月辭去被委任的稽核任務，理由是對美超微的透明度和治理抱持疑慮。

最新消息在美股18日收盤傳出後，美超微盤後股價大漲超過37%，而收盤前已經大漲近16%至每股21.54美元，但已經比3月時的高點崩跌超過80%。

美超微18日在一份聲明中表示：「在提交給那斯達克的法遵計畫中，公司表明相信將有能力完成截至2024年6月30日止年度的10-K表格年報，以及完成截至2024年9月30日止季度的10-Q季報，並且在那斯達克工作人員能夠給予的酌情期間實現定期報告。」

如果那斯達克交易所接受美超微的計畫，那麼新的文件申報期限將被推延至明年2月。這也代表在那斯達克做出有關美超微合規事宜的最終決定之前，美超微將能夠繼續維持在那斯達克交易所掛牌。

Wedbush分析師布萊森表示，找到一家稽核業者「對他們來說是一大步」，即便它並非是四大會計師事務所之一，「就提出一份計畫給那斯達克而言，這是正面的一步，至少從他們的角度而言，希望有辦法提出他們的財報，並且甩開這些麻煩」。

這是美超微幾個月來紛紛擾擾「連續劇」的最新戲碼，此前，在做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）提出示警報告後，美超微延後提交10-K年報，而上周又宣布將延後繳交季報。美超微現在也面臨美國司法部的調查。

美超微以往就曾歷經下市、再重新上市的情況。在2019年，美超微同樣未能在期限前提交10-K年報與各份季報，股票遭到那斯達克下市。接著，美超微在2020年獲准重新上市，當年交出1,750萬美元罰款來和解遭美國證管會（SEC）調查一案，當時美超微並未承認或否認SEC的指控。