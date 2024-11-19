美元指數清淡交投中走低 日圓還是貶值

美元指數周一走跌，但日圓也是貶值，日本銀行（央行）總裁植田和男暗示對下一次升息時機持謹慎態度。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一下跌0.4%至106.275。 歐元兌美元升值0.5%至1.0593；英鎊兌美元升值0.4%至1.2673。

美國10年期公債殖利率下跌2個基點至4.42%。

日圓兌美元一度貶值0.7%至155.36日圓，植田沒有向市場發出將在12月升息的明確信號；紐約尾盤報154.66，貶值0.2%。

植田重申，日本經濟正朝著薪資持續帶動通膨的方向發展，並警告不要將借貸成本維持在過低水準，這為最早在下個月再次升息留下空間。這是自兩周前川普贏得美國總統大選以來，植田首次就貨幣政策置評。他並未就是否會在12月升息給出任何暗示，稱需要研究各種 「不確定性」。

三菱日聯金融集團的策略師Lee Hardman表示，目前，日本央行對近期日圓價格走勢似乎感到滿意，植田的言論將鼓勵市場參與者在臨近年底之際繼續賣出日圓。