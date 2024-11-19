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台積電ADR漲0.8% 較台北交易溢價19%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周一（18日）上漲0.8%，收在187.48美元，較台北交易溢價19%。路透
台積電ADR周一（18日）上漲0.8%，收在187.48美元，較台北交易溢價19%。路透

台積電ADR周一（18日）上漲0.8%，收在187.48美元，較台北交易溢價19%。費城半導體指數上漲1.1%。

那斯達克綜合指數和標普500指數周一收高，受特斯拉（Tesla）和科技股上漲推動。

道瓊工業指數下跌55.39點，跌幅0.1%，報43,389.60點；標普500指數上漲23.00點，漲幅0.4%，報5,893.62點；那斯達克綜合指數上漲111.69點，漲幅0.6%，收在18,791.81點。

台灣加權股價指數昨天下跌196.23點，收在22,546.54點。台積電（2330）跌1%收在1,025.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 159.12 +2.52 151.50 5.03

中華電 CHT 123.19 +0.69 122.50 0.57

台積電 TSM 1,220.08 +0.79 1,025.00 19.03

聯電 UMC 45.16 +2.36 45.10 0.14

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電 指數 標普

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