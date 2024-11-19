標普和那斯達克收高 特斯拉漲 NVIDIA在財報公布前下挫

那斯達克綜合指數和標普500指數周一收高，受特斯拉（Tesla）和科技股上漲推動。

道瓊工業指數下跌55.39點，跌幅0.1%，報43,389.60點；標普500指數上漲23.00點，漲幅0.4%，報5,893.62點；那斯達克綜合指數上漲111.69點，漲幅0.6%，收在18,791.81點。

費城半導體指數漲1.1%，台積電ADR漲0.8%。輝達（NVIDIA）下跌 1.3%，此前有報導說輝達最新GB200 AI伺服器出現機架過熱問題，部分客戶擔心拖累出貨時程。

美國公債殖利率小幅走低，10年期公債殖利率收盤報4.413%。

美國總統當選人川普傳計畫將全自動駕駛列為美國運輸部優先施政重點，制定聯邦法規架構，特斯拉應聲大漲5.6%。優步(Uber Technologies)和Lyft則分別下跌5.4%和4.5%，市場擔心他們將面臨來自特斯拉自駕計程車的競爭。

摩根士丹利旗下E*Trade的Chris Larkin說：「交易者正在評估川普新政府的政策對經濟的潛在影響，以及聯準會（Fed）可能放緩降息的可能性，」 「鑒於本周經濟數據相對清淡，焦點將轉向財報，尤其是有可能左右市場短期動能的輝達的財報。」

輝達將於周三公布第三季度財報，屆時投資人將評估晶片需求以及推動今年市場大部分漲勢的AI熱潮能否延續。根據美銀全球研究的數據，這家在過去一年為標普500指數報酬率貢獻20%的晶片設計公司，預料第三季度每股收益成長近25%。

隨著假日購物季即將開始，本周公布財報的沃爾瑪 、Lowe's Companies和Target在內的主要零售商也受密切關注，投資人將評估美國消費者的實力。

美超微電腦（Super Micro Computer）大漲16%，因為該公司可望免遭下市的命運。Spirit Airlines申請破產，股票暫停交易。

英國金融時報報導 Trump Media & Technology Group正就收購加密幣公司Bakkt進行深入談判後，該集團股價飆升17%。Bakkt的股價上漲逾一倍。

CVS Health股價上漲5.4%，該公司同意在董事會中增加四名新成員，一家避險基金一直推動這家醫療健康公司進行改革。