歐盟外來投資報告：中國政府控制336家電力公司

據歐盟執委會最新外來直接投資報告，中國是歐盟第5大綠地投資來源國、第8大併購投資者，其公有機構在歐盟境內持股的2000多家企業，336家為電力行業、84家是半導體業。

歐洲議會（European Parliament）貿易委員會今天討論歐洲聯盟執行委員會（European Commission）提出的年度外來直接投資（FDI）報告。

其中顯示2023年美國持續是歐盟最大併購（M&A）投資和綠地投資（greenfield investment）來源，其次為英國、離岸金融中心（OFCs，例如英屬維京群島）和瑞士。

日本是歐盟併購投資第5大來源，中國則是占歐盟整體6%的第5大綠地投資國。綠地投資是指新設公司、工廠而非入股當地企業。

從執委會報告附錄的工作文件可進一步看到，在歐盟27個成員國裡，中國來源FDI占比較大的是瑞典（占其2023年FDI的12%）、法國（10%）、德國（8.7%）、葡萄牙（6.1%）和波蘭（5%）。

工作文件並特別分析俄羅斯、中國公、民營機構在歐盟境內的投資情況。俄國目前於歐盟持股3萬300家企業，其中1.2%為官方持有；中國則在歐盟持股4萬9300家企業，以零售、製造和旅宿業為大宗，其中4.6%擁有者為中國公家機構。

中國官方控制的企業，在歐盟27國主要分布於法國（425家）、愛爾蘭（383家）、德國（289家）；產業別上較多的是電力行業共336家，其中125家在義大利、72家於西班牙、47家在德國，半導體行業受中國政府直接控制的有84家，其中大半於德國（55家）。

歐洲議會不同黨派議員提問關切，在美國新政府未來可能更排斥中國投資下，歐盟市場是否將對中國更具吸引力，以及歐盟如何評估這個趨向對歐盟經濟安全的影響。

執委會貿易總署副總署長雷東內（Denis Redonnet）答覆，中國對外直接投資確實有全球性分散的趨勢，但要觀察投資的變化會比貿易還難看出趨勢。

他指出，目前中國在歐盟FDI來源的占比仍相對低，投資標的也集中於再生能源等少數部門，並強調中國對歐盟的戰略性投資、國有企業投資，當然會是歐盟衡量風險的考量。