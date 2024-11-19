訪亞馬遜雨林 拜登：沒人可逆轉能源革命

美國總統拜登十七日在巴西亞馬遜雨林就氣候變遷議題發表談話，表示「歷史此刻正注視著我們」。他說，有人可能試圖否認或延緩美國正在進行的能源革命，但「沒有人」能逆轉這個趨勢。

拜登的談話沒有提到明年一月將接任總統的川普，但顯然是針對川普上任後可能推翻他的綠能政策。川普否認氣候變遷，打算上任後再度退出「巴黎氣候協定」。

拜登利用廿國集團（G20）峰會將在巴西召開之際，先前往巴西瑪瑙斯參觀雨林，創下美國現任元首到訪亞馬遜雨林首例。

力推綠能轉型的拜登說，環保與經濟發展可以兼顧，他這四年已證明這點，卸任後將為下任總統留下發展綠能產業最堅實基礎。

拜登政府去年推動國會通過「降低通膨法案」，拜登說，這已促成四千五百億美元（約台幣十四點六兆元）的綠能投資，並已創造數十萬個待遇不錯的工作機會，預計可協助碳排放在二○三○年減半；他說，「有些人可能試圖否認、延遲美國正在進行的乾淨能源革命，但絕對沒有人能逆轉這一趨勢」，很多人已享受到能源轉型好處，世界各國也都在利用能源轉型創造領先優勢。

拜登在亞馬遜呼籲保護雨林生態重要性。他宣布多項協助保護雨林的計畫，包括美國國際開發金融公司與巴西發展銀行合作的雨林保育復原計畫；美國也將再挹注五千萬美元於「亞馬遜基金」，這個巴西政府二○○八年成立的機構旨在支持雨林維護與環保。

拜登說，亞馬遜雨林經過五千萬年才形成，「歷史此刻正注視著我們」，希望能協助巴西保護雨林這塊神聖土地。