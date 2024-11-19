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「放手買黃金」 高盛：金價明年料創新高
高盛表示，在央行買盤和美國明年降息帶動下，金價明年預料會再創歷史新高，並將黃金列入二○二五年首選大宗商品交易之列，看好金價在川普總統任內，將進一步走揚。
Daan Struyven等分析師在報告中喊出「放手買黃金」，重申到二○二五年十二月每英兩三千美元的目標價。他們表示，推升金價的結構性因素，是央行需求增加，而聯準會降息使資金流入ETF將帶來周期性的提振。
高盛表示，如果貿易緊張局面更加惡化，可能再度激起黃金投機布局，美國財政難以為繼的疑慮加劇，也有助金價行情，央行也可能買進更多黃金。
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