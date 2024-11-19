輝達財報公布前夕 過熱問題爆雜音

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）財報公布前夕爆雜音，新一代AI晶片Blackwell傳出伺服器機架過熱問題，再度引發市場關注。美國科技網站Information報導，輝達新一代AI晶片Blackwell開發時遇上工程設計缺陷，導致原訂第二季出貨，但延宕至少一季，如今又出現機架過熱問題，部分客戶擔心他們的資料中心無法按時建置。

報導引述消息人士指出，輝達已多次要求供應商更改機架設計解決過熱問題。

輝達預定廿日公布上季財報。資深分析師Tom DeMark認為，美股可能即將觸頂，技術分析顯示與一九二九年市場崩盤前情況相似，而輝達股價再創新高價位時，可能觸發大拋售。

針對過熱問題，廣達昨回應，廠商關心的重點在於是否影響出貨時程，GB二百伺服器產品如先前法說預期，年底前小量出貨，明年首季放量。