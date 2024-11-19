日本、印尼 啟動雙邊碳交易

印尼和日本在這次COP29氣候峰會宣布，雙方開始實施巴黎氣候協定第6.2條碳交易架構下的相互承認協議（MRA），成為世界第一個兩國雙邊碳交易系統。根據協議，印尼將發行碳信用額度（俗稱碳權）供日本方面購買。

巴黎氣候協定第6.2和第6.4條規範國際碳權交易機制。6.2條「國際可轉讓減緩成果（ITMO）」概念，允許一國將減碳成果轉讓給另一方，促成雙邊或多邊自願性碳權交易；6.4條則是以建立全球碳權交易機制為目標，為各國、企業創建一個由聯合國管理的統一體系。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，根據雙邊協議，印尼和日本相互承認減排計算、監測、核查及碳信用認證，以利雙方交易碳權。

這份MRA是雙方稍早於10月18日簽署。當時印尼方面表示，他們著眼未來三年每年發行能抵換超過2億噸二氧化碳的碳信用額度，並設定每份碳信用額度價格為10美元。