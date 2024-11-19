日銀總裁「不夠鷹」 日圓走貶 保留12月再升息可能性

日本銀行（央行）總裁植田和男說，下次政策調整的時間將取決於經濟和物價。雖然他對何時調整政策保持開放的態度，保留了最快12月再次升息的可能性，但沒有明確表示是否會這麼做，這席談話沒有外界預期那麼鷹派，導致日圓18日一度貶值0.5%。

路透報導，植田和男18日在名古屋舉行記者會表示，由於維持低實質利率過久，可能反而導致通膨比預期加速，日銀必須適時地削弱刺激，暗示了日銀可能會很快再次調高利率。

市場一直密切關注植田18日的發言，因為這是他自川普拿下美國總統大選勝利後首次對貨幣政策發言，也是他在日銀12月18、19日會議前最後一次的重要談話。

日圓匯率走勢 圖／經濟日報提供

植田表示，日銀沒有必要等到外部風險完全消除，例如川普經濟政策的不確定性，才再次進行升息。他說：「我們需要仔細評估的不確定性有很多，但這並不意味我們將等到它們全部清除。我們將在每場會議上觀看所有可取得的數據和資訊，以決定政策。」並表示，他看到在日本國內方面有許多進展，例如薪資將持續上漲的跡象正日益明顯，這將不只激勵企業調漲商品價格，也將提高服務價格。

不過，植田對於日銀是否會在12月升息，提供太少線索，讓原本押注他會更清楚暗示下月升息的交易員感到失望，導致日圓兌美元18日盤中貶值0.5%至155.10日圓，低於15日的低點153.86日圓。

植田在對名古屋當地商界領袖的演講中表示：「我們調整貨幣政策的時機將取決於經濟、物價和金融展望。」這也導致市場預期日銀在12月會議上升息1碼的可能性維持在54%，與他演講前相比幾乎不變。

路透10月3日至11日的調查顯示，有輕微過半的經濟學家預期，日銀將放棄在今年內升息，但卻有近90%的人預測會在明年3月前升息。